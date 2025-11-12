Футболисты «Слонима» выиграли у «Немана» в 1/16 финала Кубка Беларуси

Сегодня в заключительном поединке 1/16 финала представители второго дивизиона национального чемпионата у себя дома одолели в серии нынешнего обладателя трофея в серии послематчевых пенальти — 5:4 (игровое время — 0:0). Следующим соперником «Слонима» будет лидер чемпионата Беларуси «МЛ Витебск». Также в поединках за выход в ¼ финала жодинское «Торпедо-БелАЗ» сыграет с футболистами «Сморгони» (18 ноября), а минское «Динамо» будет соперничать с футболистами «Витебска» (3 декабря).