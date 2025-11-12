Футболисты «Слонима» выиграли у «Немана» в 1/16 финала Кубка Беларуси

Сегодня в заключительном поединке 1/16 финала представители второго дивизиона национального чемпионата у себя дома одолели в серии нынешнего обладателя трофея в серии послематчевых пенальти — 5:4 (игровое время — 0:0). Следующим соперником «Слонима» будет лидер чемпионата Беларуси «МЛ Витебск». Также в поединках за выход в ¼ финала жодинское «Торпедо-БелАЗ» сыграет с футболистами «Сморгони» (18 ноября), а минское «Динамо» будет соперничать с футболистами «Витебска» (3 декабря).
Ранее в четвертьфинальную стадию пробились пять клубов: БАТЭ (Борисов), «Арсенал» (Дзержинск), «Ислочь» (Минский район), «Динамо» (Брест), «Славия» (Мозырь).
В решающем поединке предыдущего кубкового розыгрыша «Неман» победил «Торпедо-БелАЗ» (3:0). Чаще всех обладателями Кубка Беларуси становились футболисты БАТЭ — пять раз. По три трофея у минского «Динамо», солигорского «Шахтера», «Гомеля», «Белшины», брестского «Динамо» и «Немана».