Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Перу
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.00
П2
8.85
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Азербайджан
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
6.40
X
4.51
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Армения
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
6.20
X
4.50
П2
1.57
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Норвегия
:
Эстония
Все коэффициенты
П1
1.02
X
36.00
П2
70.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Франция
:
Украина
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.00
П2
18.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Ирландия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.50
П2
1.38

Футболисты «Слонима» выиграли у «Немана» в 1/16 финала Кубка Беларуси

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Слонима» неожиданно победили гродненский «Неман» и стали последними участниками ⅛ финала розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

Сегодня в заключительном поединке 1/16 финала представители второго дивизиона национального чемпионата у себя дома одолели в серии нынешнего обладателя трофея в серии послематчевых пенальти — 5:4 (игровое время — 0:0). Следующим соперником «Слонима» будет лидер чемпионата Беларуси «МЛ Витебск». Также в поединках за выход в ¼ финала жодинское «Торпедо-БелАЗ» сыграет с футболистами «Сморгони» (18 ноября), а минское «Динамо» будет соперничать с футболистами «Витебска» (3 декабря).

Ранее в четвертьфинальную стадию пробились пять клубов: БАТЭ (Борисов), «Арсенал» (Дзержинск), «Ислочь» (Минский район), «Динамо» (Брест), «Славия» (Мозырь).

В решающем поединке предыдущего кубкового розыгрыша «Неман» победил «Торпедо-БелАЗ» (3:0). Чаще всех обладателями Кубка Беларуси становились футболисты БАТЭ — пять раз. По три трофея у минского «Динамо», солигорского «Шахтера», «Гомеля», «Белшины», брестского «Динамо» и «Немана».