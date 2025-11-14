Ричмонд
Суд Амстердама 23 декабря рассмотрит ходатайство об отмене ареста Промеса

В июне футболист Квинси Промес был экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды, где по прибытии его взяли под стражу.

Источник: ФК "Юнайтед" (Дубай)

ГААГА, 14 ноября. /ТАСС/. Апелляционный суд Амстердама рассмотрит запрос защиты об отмене или приостановлении действия меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего футболиста «Спартака» Квинси Промеса на заседании 23 декабря. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Йетта Бурлесон.

«Ходатайство об отмене или приостановлении предварительного заключения Квинси Промеса будет рассмотрено на ближайшем заседании 23 декабря», — уточнила она. По словам Бурлесон, заседание продлится около 10 минут, так как на нем не будут рассматриваться другие аспекты дела Промеса.

В июне Промес был экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды, где по прибытии его взяли под стражу. 8 июля апелляционная инстанция продлила срок его предварительного заключения и отложила рассмотрение дела до 2026 года.

Дело Промеса

Окружной суд Амстердама признал Промеса виновным по двум делам — о нападении с ножом на двоюродного брата и контрабанде наркотиков. По первому делу он был приговорен к 1,5 года тюрьмы, по второму делу — к 6 годам тюрьмы. Позднее футболист был объявлен в международный розыск. Адвокаты Промеса обжаловали вынесенное решение в Апелляционном суде Амстердама.

Промес был задержан в Дубае 29 февраля. По данным СМИ, он проходил обвиняемым по делу о ДТП. Это дело было закрыто 1 мая, однако футболист был параллельно задержан по требованию нидерландской прокуратуры, которая запросила его экстрадицию. Позднее появилась информация о том, что нидерландский футболист был отпущен на свободу, начал выступать за местный клуб «Юнайтед» и стал резидентом ОАЭ.