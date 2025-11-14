Суд Амстердама 23 декабря рассмотрит ходатайство об отмене ареста Промеса

Промес был задержан в Дубае 29 февраля. По данным СМИ, он проходил обвиняемым по делу о ДТП. Это дело было закрыто 1 мая, однако футболист был параллельно задержан по требованию нидерландской прокуратуры, которая запросила его экстрадицию. Позднее появилась информация о том, что нидерландский футболист был отпущен на свободу, начал выступать за местный клуб «Юнайтед» и стал резидентом ОАЭ.