Пепе Альварес: Флорентино Перес покинет пост президента «Реала» в 2026 году

Пересу 78 лет, он впервые стал президентом «Реала» в 2000 году, проработав на посту шесть лет. В 2009 году на безальтернативной основе его избрали на новый срок, за время его работы клуб по семь раз победил в Лиге чемпионов, чемпионате и Суперкубке Испании, шесть раз выиграл Суперкубок УЕФА, пять раз победил в клубном чемпионате мира, трижды стал победителем Кубка Испании и дважды — Межконтинентального кубка.