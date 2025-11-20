Руни назвал тройку лучших игроков текущего сезона АПЛ, не включив в нее Холанда

«Наверное, это [Антуан] Семеньо. Я думаю, он был великолепен за “Борнмут”, он продолжил свою форму с прошлого сезона.
Я бы также включил Брайана Мбемо. Я думаю, он был очень хорош за «Манчестер Юнайтед», даже после трудного начала сезона для клуба. По-моему, он выступает действительно здорово.
Третьим, наверное, я бы назвал Дьекереша. «Арсенал» уже несколько лет отчаянно нуждался в новом центральном нападающем, и вот он пришел. Отмечу его работоспособность и решительность в удержании мяча, плюс он, конечно же, забил несколько мячей. Я бы сказал, что это мой топ-три".