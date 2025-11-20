Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
7
:
Сан-Марино
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Турция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
2
:
Грузия
1
П1
X
П2

Руни назвал тройку лучших игроков текущего сезона АПЛ, не включив в нее Холанда

Бывший капитан сборной Англии, легенда «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни назвал трех, на его взгляд, лучших футболистов текущего розыгрыша английской Премьер-лиги.

Источник: Getty Images

«Наверное, это [Антуан] Семеньо. Я думаю, он был великолепен за “Борнмут”, он продолжил свою форму с прошлого сезона.

Я бы также включил Брайана Мбемо. Я думаю, он был очень хорош за «Манчестер Юнайтед», даже после трудного начала сезона для клуба. По-моему, он выступает действительно здорово.

Третьим, наверное, я бы назвал Дьекереша. «Арсенал» уже несколько лет отчаянно нуждался в новом центральном нападающем, и вот он пришел. Отмечу его работоспособность и решительность в удержании мяча, плюс он, конечно же, забил несколько мячей. Я бы сказал, что это мой топ-три".