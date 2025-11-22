«Марсель» разгромил «Ниццу» и возглавил таблицу чемпионата Франции

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. «Марсель» одержал победу над «Ниццей» в матче 13-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча в Ницце завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей. В составе «Марселя» дублем отметился Мейсон Гринвуд (33-я и 53-я минуты), мячи также забили Пьер-Эмерик Обамеянг (11), Тимоти Веа (58) и Игор Пайшао (74). У хозяев отличился Мохамед-Али Шо (63).
После первого гола Гринвуда между футболистами началась массовая драка, в результате которой по желтой карточке получили защитник «Ниццы» Али Абди и вратарь «Марселя» Херонимо Рульи, которые находились на скамейке запасных.
Гринвуд стал единоличным лидером гонки бомбардиров сезона чемпионата Франции с 10 голами.
«Марсель», набрав 28 очков, поднялся на первое место в турнирной таблице, опередив имеющий матч в запасе «Пари Сен-Жермен». «Ницца» с 17 баллами располагается на девятой строчке.
В следующем туре «Марсель» 29 ноября примет «Тулузу», днем позднее «Ницца» сыграет в гостях с «Лорьяном».
Франк Эз
Роберто Де Дзерби
Мохамед-Али Шо
(Софьян Диоп)
63′
Пьер-Эмерик Обамеянг
(Бенжамен Павар)
11′
Мэйсон Гринвуд
33′
Мэйсон Гринвуд
(Леонардо Балерди)
53′
Тимоти Веа
(Пьер-Эмерик Обамеянг)
58′
Игор Пайшан
(Пьер-Эмерик Обамеянг)
74′
80
Йеванн Диуф
33
Антуан Менди
14′
28
Абдулай Джума Ба
92
Жонатан Клосс
26
Мелвин Бард
24
Шарль Ванхутте
37
Койо Пепра Оппонг
68′
2
Али Абди
37′
10
Софьян Диоп
77′
21
Исак Янссон
99
Салис Абдул Самед
67′
11
Морган Сансон
25
Мохамед-Али Шо
77′
49
Бернард Нгуэне
9
Терем Моффи
68′
7
Жереми Бога
12
Джеффри де Ланге
22
Тимоти Веа
33
Эмерсон
10
Мэйсон Гринвуд
28
Бенжамен Павар
18
Артур Вермерен
14
Игор Пайшан
89′
7
Нил Мопей
8
Анжел Гомеш
70′
17
Мэтт О`Райли
97
Пьер-Эмерик Обамеянг
77′
4
Конрад Джейден Иган-Райли
5
Леонардо Балерди
77′
34
Робиньо Ваз
19
Жоффре Кондогбья
45+1′
70′
26
Билаль Надир
Главный судья
Жереми Пиньяр
(Франция)
