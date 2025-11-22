«Марсель» разгромил «Ниццу» и возглавил таблицу чемпионата Франции

Встреча в Ницце завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей. В составе «Марселя» дублем отметился Мейсон Гринвуд (33-я и 53-я минуты), мячи также забили Пьер-Эмерик Обамеянг (11), Тимоти Веа (58) и Игор Пайшао (74). У хозяев отличился Мохамед-Али Шо (63).