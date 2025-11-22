Ричмонд
«Марсель» разгромил «Ниццу» и возглавил таблицу чемпионата Франции

«Марсель» победил «Ниццу» и возглавил таблицу чемпионата Франции по футболу.

Источник: Reuters

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. «Марсель» одержал победу над «Ниццей» в матче 13-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча в Ницце завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей. В составе «Марселя» дублем отметился Мейсон Гринвуд (33-я и 53-я минуты), мячи также забили Пьер-Эмерик Обамеянг (11), Тимоти Веа (58) и Игор Пайшао (74). У хозяев отличился Мохамед-Али Шо (63).

После первого гола Гринвуда между футболистами началась массовая драка, в результате которой по желтой карточке получили защитник «Ниццы» Али Абди и вратарь «Марселя» Херонимо Рульи, которые находились на скамейке запасных.

Гринвуд стал единоличным лидером гонки бомбардиров сезона чемпионата Франции с 10 голами.

«Марсель», набрав 28 очков, поднялся на первое место в турнирной таблице, опередив имеющий матч в запасе «Пари Сен-Жермен». «Ницца» с 17 баллами располагается на девятой строчке.

В следующем туре «Марсель» 29 ноября примет «Тулузу», днем позднее «Ницца» сыграет в гостях с «Лорьяном».

Ницца
1:5
Первый тайм: 0:2
Марсель
Футбол, Франция, 13-й тур
21.11.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Allianz Riviera
Главные тренеры
Франк Эз
Роберто Де Дзерби
Голы
Ницца
Мохамед-Али Шо
(Софьян Диоп)
63′
Марсель
Пьер-Эмерик Обамеянг
(Бенжамен Павар)
11′
Мэйсон Гринвуд
33′
Мэйсон Гринвуд
(Леонардо Балерди)
53′
Тимоти Веа
(Пьер-Эмерик Обамеянг)
58′
Игор Пайшан
(Пьер-Эмерик Обамеянг)
74′
Составы команд
Ницца
80
Йеванн Диуф
33
Антуан Менди
14′
28
Абдулай Джума Ба
92
Жонатан Клосс
26
Мелвин Бард
24
Шарль Ванхутте
37
Койо Пепра Оппонг
68′
2
Али Абди
37′
10
Софьян Диоп
77′
21
Исак Янссон
99
Салис Абдул Самед
67′
11
Морган Сансон
25
Мохамед-Али Шо
77′
49
Бернард Нгуэне
9
Терем Моффи
68′
7
Жереми Бога
Марсель
12
Джеффри де Ланге
22
Тимоти Веа
33
Эмерсон
10
Мэйсон Гринвуд
28
Бенжамен Павар
18
Артур Вермерен
14
Игор Пайшан
89′
7
Нил Мопей
8
Анжел Гомеш
70′
17
Мэтт О`Райли
97
Пьер-Эмерик Обамеянг
77′
4
Конрад Джейден Иган-Райли
5
Леонардо Балерди
77′
34
Робиньо Ваз
19
Жоффре Кондогбья
45+1′
70′
26
Билаль Надир
Статистика
Ницца
Марсель
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
15
13
Удары в створ
7
11
Угловые
8
6
Фолы
9
10
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Жереми Пиньяр
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти