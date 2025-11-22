«Бавария» отыгралась с 0:2 и забила 6 голов «Фрайбург», «Боруссия» упустила победу в матче со «Штутгартом»

К 17-й минуте мюнхенцы уступали 0:2, но еще до перерыва благодаря голам Леннарта Карла и Майкла Олисе сравняли счет. Во втором тайме у хозяев отличились Дайо Упамекано, Гарри Кейн, Николас Джексон и Олисе, оформивший дубль.
«Боруссия» в Дортмунде, ведя 2:0 после первого тайма, не сумела обыграть «Штутгарт» (3:3).
На 34-й минуте Эмре Джан с пенальти счет открыл, а на 41-й отличился Максимилиан Байер. Во втором тайме у гостей дубль оформил Дениз Ундав, отличившийся на 47-й и 71-й минутах. На 89-й минуте Карим Адейеми вывел дортмундцев вперед, но в компенсированное время Ундав оформил хет-трик.
В другом матче тура «Байер» в гостях победил «Вольфсбург» (3:1).
Венсан Компани
Юлиан Шустер
Главный судья
Свен Яблонски
(Германия)
