«Бавария» отыгралась с 0:2 и забила 6 голов «Фрайбург», «Боруссия» упустила победу в матче со «Штутгартом»

На 34-й минуте Эмре Джан с пенальти счет открыл, а на 41-й отличился Максимилиан Байер. Во втором тайме у гостей дубль оформил Дениз Ундав, отличившийся на 47-й и 71-й минутах. На 89-й минуте Карим Адейеми вывел дортмундцев вперед, но в компенсированное время Ундав оформил хет-трик.