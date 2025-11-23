«Ювентус» и «Фиорентина» сыграли вничью в матче чемпионата Италии

Встреча во Флоренции завершилась со счетом 1:1. В составе «Ювентуса» мяч забил Филип Костич (45+6). У «Фиорентины» отличился Роландо Мандрагора (48).
«Ювентус» с 20 очками занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Фиорентина» (6) располагается на последней, 20-й позиции. Команда еще не выигрывала в текущем сезоне Серии А.
В следующем туре «Ювентус» 29 ноября примет «Кальяри», днем позднее «Фиорентина» сыграет в гостях с «Аталантой».
Результаты других матчей:
- «Кальяри» — «Дженоа» — 3:3;
- «Удинезе» — «Болонья» — 0:3.
Футбол, Италия, 12-й тур
22.11.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Artemio Franchi
Главные тренеры
Паоло Ваноли
Лучано Спаллетти
Голы
Фиорентина
Роландо Мандрагора
(Мойзе Кин)
48′
Ювентус
Филип Костич
(Душан Влахович)
45+5′
Составы команд
Фиорентина
43
Давид де Хеа
5
Марин Понграчич
18
Пабло Мари
44
Николо Фаджоли
7′
8
Роландо Мандрагора
84′
20
Мойзе Кин
6
Лука Раньери
82′
26
Маттиа Вити
2
Додо
46′
29
Никколо Фортини
65
Фабиано Паризи
87′
69′
60
Эдди Куадио
7
Симон Зом
60′
27
Чер Ндур
91
Роберто Пикколи
60′
10
Альберт Гудмундссон
Ювентус
16
Микеле Ди Грегорио
15
Пьер Калюлю
8
Тен Копмейнерс
6
Ллойд Келли
5
Мануэль Локателли
22
Уэстон Маккенни
42′
27
Андреа Камбьясо
76′
7
Франсишку Консейсау
18
Филип Костич
66′
32
Хуан Кабаль
84′
9
Душан Влахович
88′
20
Лоис Опенда
19
Кефрен Тюрам
66′
21
Фабио Миретти
90+3′
10
Кенан Йылдыз
88′
30
Жонатан Давид
Статистика
Фиорентина
Ювентус
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
11
17
Удары в створ
2
4
Угловые
7
3
Фолы
11
18
Судейская бригада
Главный судья
Даниэле Довери
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти