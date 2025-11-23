«Ювентус» и «Фиорентина» сыграли вничью в матче чемпионата Италии

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.23
П2
2.27
Футбол. Премьер-лига
13:00
Крылья Советов
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.34
П2
2.31
Футбол. Первая лига
14:00
Уфа
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.11
П2
2.15
Футбол. Италия
14:30
Верона
:
Парма
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.11
П2
3.60
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
3
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
3
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
4
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
3
:
Айнтрахт Ф
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Реал Сосьедад
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
1
:
Страсбур
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
4
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
0
:
Ноттингем Форест
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
6
:
Фрайбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Штутгарт
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Боруссия М
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
3
:
Дженоа
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
0
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
Спартак Кс
1
П1
X
П2

«Ювентус» и «Фиорентина» сыграли вничью в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Туринский «Ювентус» сыграл вничью с «Фиорентиной» в матче 12-го тура чемпионата Италии по футболу.

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча во Флоренции завершилась со счетом 1:1. В составе «Ювентуса» мяч забил Филип Костич (45+6). У «Фиорентины» отличился Роландо Мандрагора (48).

«Ювентус» с 20 очками занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Фиорентина» (6) располагается на последней, 20-й позиции. Команда еще не выигрывала в текущем сезоне Серии А.

В следующем туре «Ювентус» 29 ноября примет «Кальяри», днем позднее «Фиорентина» сыграет в гостях с «Аталантой».

Результаты других матчей:

  • «Кальяри» — «Дженоа» — 3:3;
  • «Удинезе» — «Болонья» — 0:3.

Фиорентина
1:1
Первый тайм: 0:1
Ювентус
Футбол, Италия, 12-й тур
22.11.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Artemio Franchi
Главные тренеры
Паоло Ваноли
Лучано Спаллетти
Голы
Фиорентина
Роландо Мандрагора
(Мойзе Кин)
48′
Ювентус
Филип Костич
(Душан Влахович)
45+5′
Составы команд
Фиорентина
43
Давид де Хеа
5
Марин Понграчич
18
Пабло Мари
44
Николо Фаджоли
7′
8
Роландо Мандрагора
84′
20
Мойзе Кин
6
Лука Раньери
82′
26
Маттиа Вити
2
Додо
46′
29
Никколо Фортини
65
Фабиано Паризи
87′
69′
60
Эдди Куадио
7
Симон Зом
60′
27
Чер Ндур
91
Роберто Пикколи
60′
10
Альберт Гудмундссон
Ювентус
16
Микеле Ди Грегорио
15
Пьер Калюлю
8
Тен Копмейнерс
6
Ллойд Келли
5
Мануэль Локателли
22
Уэстон Маккенни
42′
27
Андреа Камбьясо
76′
7
Франсишку Консейсау
18
Филип Костич
66′
32
Хуан Кабаль
84′
9
Душан Влахович
88′
20
Лоис Опенда
19
Кефрен Тюрам
66′
21
Фабио Миретти
90+3′
10
Кенан Йылдыз
88′
30
Жонатан Давид
Статистика
Фиорентина
Ювентус
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
11
17
Удары в створ
2
4
Угловые
7
3
Фолы
11
18
Судейская бригада
Главный судья
Даниэле Довери
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти