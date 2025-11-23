«Реал Сосьедад» обыграл «Осасуну», Захаряна заменили на 60-й минуте

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.23
П2
2.27
Футбол. Премьер-лига
13:00
Крылья Советов
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.34
П2
2.31
Футбол. Первая лига
14:00
Уфа
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.11
П2
2.15
Футбол. Италия
14:30
Верона
:
Парма
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.11
П2
3.60
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
3
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
3
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
4
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
3
:
Айнтрахт Ф
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Реал Сосьедад
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
1
:
Страсбур
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
4
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
0
:
Ноттингем Форест
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
6
:
Фрайбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Штутгарт
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Боруссия М
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
3
:
Дженоа
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
0
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
Спартак Кс
1
П1
X
П2

«Реал Сосьедад» обыграл «Осасуну», Захаряна заменили на 60-й минуте

«Реал Сосьедад» в гостях победил «Осасуну» в матче 13-го тура испанской Ла лиги — 3:1.

Источник: Спорт-Экспресс

Счет на 42-й минуте открыл защитник хозяев Алехандро Катена. Гости отыгрались благодаря голу Брайса Мендеса на 53-й минуте. Спустя шесть минут Гонсалу Гедеш вывел «Реал Сосьедад» вперед. Окончательный счет на 82-й минуте установил Андер Барренечеа.

Хозяева завершили матч в меньшинстве — на 87-й минуте красную карточку получил Иньиго Аргибиде.

Российский полузащитник гостей Арсен Захарян вышел в стартовом составе команды и был заменен на 60-й минуте.

«Реал Сосьедад» (16 очков) поднялся на десятое место в Ла лиге. «Осасуна» (11) идет 17-м в турнирной таблице.

Осасуна
1:3
Первый тайм: 1:0
Реал Сосьедад
Футбол, Испания, 13-й тур
22.11.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
El Sadar
Главные тренеры
Алессио Лиши
Серхио Франсиско
Голы
Осасуна
Алехандро Катена
(Аймар Орос)
42′
Реал Сосьедад
Брайс Мендес
(Карлос Солер)
53′
Гонсалу Гедеш
(Микель Ойярсабаль)
59′
Андер Барренечеа
(Хон Горротчатеги)
82′
Составы команд
Осасуна
1
Серхио Эррера
24
Алехандро Катена
90+1′
23
Абель Бретонес
9
Рауль Гарсия
10
Аймар Орос
90′
6
Лукас Торро
22
Энцо Бойомо
78′
5
Хорхе Эррандо
3
Хуан Крус
61′
14
Рубен Гарсия
7
Хон Монкайола
71′
41
Иньиго Аргибиде
87′
21
Виктор Муньос
78′
11
Кике Барха
16
Бордонадо Мойсес Гомес
78′
17
Анте Будимир
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
2
Хон Арамбуру
31
Хон Мартин
54′
16
Дуйе Чалета-Цар
4
Хон Горротчатеги
10
Микель Ойярсабаль
3
Айен Муньос
75′
17
Серхио Гомес
11
Гонсалу Гедеш
60′
14
Такэфуса Кубо
21
Арсен Захарян
60′
7
Андер Барренечеа
18
Карлос Солер
85′
6
Ариц Элустондо
23
Брайс Мендес
30′
75′
28
Пабло Марин
Статистика
Осасуна
Реал Сосьедад
Желтые карточки
3
2
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
14
19
Удары в створ
4
9
Угловые
3
3
Фолы
13
7
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Матео Бускетс Феррер
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти