«Реал Сосьедад» обыграл «Осасуну», Захаряна заменили на 60-й минуте

Счет на 42-й минуте открыл защитник хозяев Алехандро Катена. Гости отыгрались благодаря голу Брайса Мендеса на 53-й минуте. Спустя шесть минут Гонсалу Гедеш вывел «Реал Сосьедад» вперед. Окончательный счет на 82-й минуте установил Андер Барренечеа.