«Реал Сосьедад» обыграл «Осасуну», Захаряна заменили на 60-й минуте

Счет на 42-й минуте открыл защитник хозяев Алехандро Катена. Гости отыгрались благодаря голу Брайса Мендеса на 53-й минуте. Спустя шесть минут Гонсалу Гедеш вывел «Реал Сосьедад» вперед. Окончательный счет на 82-й минуте установил Андер Барренечеа.
Хозяева завершили матч в меньшинстве — на 87-й минуте красную карточку получил Иньиго Аргибиде.
Российский полузащитник гостей Арсен Захарян вышел в стартовом составе команды и был заменен на 60-й минуте.
«Реал Сосьедад» (16 очков) поднялся на десятое место в Ла лиге. «Осасуна» (11) идет 17-м в турнирной таблице.
Футбол, Испания, 13-й тур
22.11.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
El Sadar
Главные тренеры
Алессио Лиши
Серхио Франсиско
Голы
Осасуна
Алехандро Катена
(Аймар Орос)
42′
Реал Сосьедад
Брайс Мендес
(Карлос Солер)
53′
Гонсалу Гедеш
(Микель Ойярсабаль)
59′
Андер Барренечеа
(Хон Горротчатеги)
82′
Составы команд
Осасуна
1
Серхио Эррера
24
Алехандро Катена
90+1′
23
Абель Бретонес
9
Рауль Гарсия
10
Аймар Орос
90′
6
Лукас Торро
22
Энцо Бойомо
78′
5
Хорхе Эррандо
3
Хуан Крус
61′
14
Рубен Гарсия
7
Хон Монкайола
71′
41
Иньиго Аргибиде
87′
21
Виктор Муньос
78′
11
Кике Барха
16
Бордонадо Мойсес Гомес
78′
17
Анте Будимир
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
2
Хон Арамбуру
31
Хон Мартин
54′
16
Дуйе Чалета-Цар
4
Хон Горротчатеги
10
Микель Ойярсабаль
3
Айен Муньос
75′
17
Серхио Гомес
11
Гонсалу Гедеш
60′
14
Такэфуса Кубо
21
Арсен Захарян
60′
7
Андер Барренечеа
18
Карлос Солер
85′
6
Ариц Элустондо
23
Брайс Мендес
30′
75′
28
Пабло Марин
Статистика
Осасуна
Реал Сосьедад
Желтые карточки
3
2
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
14
19
Удары в створ
4
9
Угловые
3
3
Фолы
13
7
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Матео Бускетс Феррер
(Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти