«Манчестер Сити» проиграл «Ньюкаслу», Барнс сделал дубль

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.23
П2
2.27
Футбол. Премьер-лига
13:00
Крылья Советов
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.34
П2
2.31
Футбол. Первая лига
14:00
Уфа
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.11
П2
2.15
Футбол. Италия
14:30
Верона
:
Парма
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.11
П2
3.60
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
3
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
3
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
4
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
3
:
Айнтрахт Ф
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Реал Сосьедад
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
1
:
Страсбур
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
4
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
0
:
Ноттингем Форест
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
6
:
Фрайбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Штутгарт
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Боруссия М
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
3
:
Дженоа
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
0
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
Спартак Кс
1
П1
X
П2

«Манчестер Сити» проиграл «Ньюкаслу», Барнс сделал дубль

В матче 12-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» нанес поражение «Манчестер Сити».

Встреча, прошедшая на стадионе в Ньюкасле, завершилась со счетом 2:1.

Все три мяча были забиты во втором тайме: на 64-й минуте Харви Барнс счет открыл, на 68-й отличился Рубен Диаш, а через две минуты Барнс оформил дубль, забив победный мяч.

«Манчестер Сити» после этого поражения остался на третьей строчке в таблице АПЛ с 22 очками.

Ньюкасл Юнайтед
2:1
Первый тайм: 0:0
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 12
22.11.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
St James' Park
Главные тренеры
Эдди Хау
Хосеп Гвардиола
Голы
Ньюкасл Юнайтед
Харви Барнс
(Бруну Гимарайнс)
63′
Харви Барнс
70′
Манчестер Сити
Рубен Диаш
68′
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
1
Ник Поуп
21
Валентино Ливраменто
39
Бруну Гимарайнс
7
Жоэлинтон
90+4′
8
Сандро Тонали
23
Джейкоб Мерфи
12
Малик Тшау
5
Фабиан Шер
3
Льюис Холл
77′
4
Свен Ботман
27
Ник Вольтемаде
85′
28
Джозеф Уиллок
11
Харви Барнс
85′
20
Энтони Эланга
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
71′
27
Матеус Нунес
33
Нико О`Райли
14
Нико Гонсалес
9
Эрлинг Холанн
3
Рубен Диаш
24
Йошко Гвардиол
20
Бернарду Силва
90+9′
77′
4
Тиджани Рейндерс
47
Фил Фоден
87′
7
Омар Мармуш
10
Райан Шерки
77′
52
Оскар Бобб
90+2′
11
Жереми Доку
76′
26
Савио
Статистика
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
9
17
Удары в створ
5
4
Угловые
5
9
Фолы
12
8
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Сэмюэл Бэрротт
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти