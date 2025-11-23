«Манчестер Сити» проиграл «Ньюкаслу», Барнс сделал дубль

Встреча, прошедшая на стадионе в Ньюкасле, завершилась со счетом 2:1.
Все три мяча были забиты во втором тайме: на 64-й минуте Харви Барнс счет открыл, на 68-й отличился Рубен Диаш, а через две минуты Барнс оформил дубль, забив победный мяч.
«Манчестер Сити» после этого поражения остался на третьей строчке в таблице АПЛ с 22 очками.
Футбол, Англия, Тур 12
22.11.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
St James' Park
Главные тренеры
Эдди Хау
Хосеп Гвардиола
Голы
Ньюкасл Юнайтед
Харви Барнс
(Бруну Гимарайнс)
63′
Харви Барнс
70′
Манчестер Сити
Рубен Диаш
68′
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
1
Ник Поуп
21
Валентино Ливраменто
39
Бруну Гимарайнс
7
Жоэлинтон
90+4′
8
Сандро Тонали
23
Джейкоб Мерфи
12
Малик Тшау
5
Фабиан Шер
3
Льюис Холл
77′
4
Свен Ботман
27
Ник Вольтемаде
85′
28
Джозеф Уиллок
11
Харви Барнс
85′
20
Энтони Эланга
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
71′
27
Матеус Нунес
33
Нико О`Райли
14
Нико Гонсалес
9
Эрлинг Холанн
3
Рубен Диаш
24
Йошко Гвардиол
20
Бернарду Силва
90+9′
77′
4
Тиджани Рейндерс
47
Фил Фоден
87′
7
Омар Мармуш
10
Райан Шерки
77′
52
Оскар Бобб
90+2′
11
Жереми Доку
76′
26
Савио
Статистика
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
9
17
Удары в створ
5
4
Угловые
5
9
Фолы
12
8
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Сэмюэл Бэрротт
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти