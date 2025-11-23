Ричмонд
Футболисты «МЛ Витебск» впервые стали чемпионами Беларуси

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «МЛ Витебск» впервые стали чемпионами Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня в домашнем поединке 29-го тура витебчане разгромили футболистов «Гомеля» со счетом 5:0 и за тур до финиша стали недосягаемы для соперников.

Судьба этого поединка была решена уже в первой половине игры, когда хозяева четырежды поразили ворота гомельчан. Начало разгрому положил Абу-Саид Эльдарушев, который реализовал пенальти на 27-й минуте игры. А потом Никита Баранок, Глеб Жердев и Оде Абдуллахи забили еще три мяча. После перерыва гости несколько активизировались, но так и не сумели забить хотя бы один гол. А в самой концовке игры Никита Глушков поставил последнюю точку — 5:0. «МЛ Витебск» в этом сезоне впервые пробился в элитный дивизион национального чемпионата и сразу завоевал золотые медали.

Единственные конкуренты команды Михаила Мартиновича в борьбе за золото минские динамовцы победили на выезде брестское «Динамо» со счетом 2:0. В конце первого тайма отличился Иван Бахар, а во второй половине игры второй мяч забил Алексей Вакулич.

Обладетелем бронзы стала мозырская «Славия», неожиданно уступившая на своем поле «Минску» со счетом 2:3. В Жодино футболисты «Торпедо-БелАЗа» сыграли вничью с «Ислочью» из Минского района — 0:0. БАТЭ на поле «Борисов-Арены» разгромил новополоцкий «Нафтан» — 5:0, а футболисты «Сморгони» у себя дома выиграли у «Молодечно» с минимальным преимуществом — 1:0. Вчера гродненский «Неман» на своем поле оказался сильнее футболистов «Витебска» — 3:1, а дзержинский «Арсенал» одержал волевую викторию над «Слуцком» — 2:1.

Положение в группе лидеров после 29 туров: «МЛ Витебск» — 67 очков, «Динамо» (Минск) — 62, «Славия» — 54. Внизу турнирной таблицы находятся «Молодечно» и «Слуцк», которые покидают высшую лигу. В следующем сезоне их заменят футболисты «Барановичей» и могилевского «Днепра».

МЛ Витебск
5:0
Первый тайм: 0:0
Гомель
Футбол, Беларусь, 29-й тур
23.11.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
ЦСК Витебский
Главные тренеры
Александр Шагойко
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти