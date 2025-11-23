Футболисты «МЛ Витебск» впервые стали чемпионами Беларуси

Судьба этого поединка была решена уже в первой половине игры, когда хозяева четырежды поразили ворота гомельчан. Начало разгрому положил Абу-Саид Эльдарушев, который реализовал пенальти на 27-й минуте игры. А потом Никита Баранок, Глеб Жердев и Оде Абдуллахи забили еще три мяча. После перерыва гости несколько активизировались, но так и не сумели забить хотя бы один гол. А в самой концовке игры Никита Глушков поставил последнюю точку — 5:0. «МЛ Витебск» в этом сезоне впервые пробился в элитный дивизион национального чемпионата и сразу завоевал золотые медали.