Передача Иско спасла «Бетис» от поражения в матче с «Жироной». Антони получил красную карточку

На гол украинского форварда Владислава Ваната на 20-й минуте хозяева ответили точным ударом Валентина Гомеса (75-я минута), которому ассистировал Иско.
В компенсированное время второго тайма вингер «Бетиса» Антони получил прямую красную карточку за грубое нарушение.
«Бетис» с 21 набранным очком занимает 5-е место в турнирной таблице Ла Лиги. «Жирона» с 11 баллами на счету располагается на 18-й позиции.
Футбол, Испания, 13-й тур
23.11.2025, 18:15 (МСК UTC+3)
Estadio La Cartuja
Главные тренеры
Мануэль Пеллегрини
Мичел
Голы
Бетис
Валентин Гомес
(Франсиско Роман Иско)
75′
Жирона
Владислав Ванат
(Брайан Хиль)
20′
Составы команд
Бетис
1
Альваро Вальес
16
Валентин Гомес
19
Хуан Камило Эрнандес
88′
7
Матеус дос Сантос Антони
90+1′
5
Марк Бартра
33′
4
Бернарду де Соуза Натан
2
Эктор Бельерин
46′
14
Софьян Амрабат
8
Пабло Форнальс
60′
22
Франсиско Роман Иско
21
Марк Рока
76′
18
Нелсон Деосса
83′
20
Джовани Ло Сельсо
46′
10
Абде Эззалзули
17
Родриго Рикельме
46′
24
Айтор Руибаль
Жирона
13
Пауло Гассанига
88′
2
Уго Ринкон
79′
24
Алекс Морено
4
Арнау Мартинес
12
Витор Рейс
12′
23
Иван Мартин
20
Аксель Витсель
15
Виктор Цыганков
66′
10
Ясер Асприлья
21
Брайан Хиль
66′
3
Хоэль Рока
18
Аззедин Унаи
80′
82′
7
Кристиан Стуани
19
Владислав Ванат
82′
9
Абель Руис
Статистика
Бетис
Жирона
Желтые карточки
3
4
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
23
11
Удары в створ
7
4
Угловые
8
0
Фолы
10
16
Офсайды
1
4
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти