Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Манчестер Юнайтед
0
:
Эвертон
1
Все коэффициенты
П1
4.33
X
2.85
П2
2.55
Футбол. Испания
2-й тайм
Эспаньол
1
:
Севилья
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
4.84
П2
17.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Сассуоло
1
:
Пиза
2
Все коэффициенты
П1
32.00
X
4.45
П2
8.50
Футбол. Кубок России
18:00
Торпедо
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
6.30
X
4.03
П2
1.61
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Комо
5
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
0
:
Челябинск
2
П1
X
П2

Биологический возраст Роналду на 12 лет меньше его реального

Биологический возраст 40-летнего нападающего сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду равен 28 годам. Об этом сообщает аккаунт компании Whoop в социальной сети X.

Источник: Reuters

Сам футболист уже отреагировал на эту публикацию.

«Данные не лгут», — написал португалец.

23 ноября Роналду забил через себя 954-й мяч в своей карьере в матче чемпионата Саудовской Аравии. 40-летний футболист замкнул передачу Навафа Аль-Бушала, выполнив удар в падении через голову на 96-й минуте встречи с «Аль-Халидж», которая завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Роналду — лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы и Лиги чемпионов, а также первый футболист, достигший отметки в 900 голов в официальных матчах. В активе португальца пять побед в Лиге чемпионов, золото чемпионата Европы 2016 года и два титула победителя Лиги наций УЕФА.

Роналду остается единственным игроком, кому удалось забивать на пяти чемпионатах мира подряд в период с 2006 по 2022 год. Текущий отборочный цикл может стать для него седьмым участием в финальных стадиях мундиаля, если Португалия успешно завершит квалификацию.