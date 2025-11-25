«Эвертон» победил «МЮ», несмотря на нелепое удаление

«Эвертон» впервые с декабря 2013 года обыграл в гостях «Манчестер Юнайтед» (1:0). Действующих на тот момент чемпионов Английской премьер-лиги (АПЛ) возглавлял пришедший в межсезонье из ливерпульского клуба Дэвид Мойес. В январе 2025 года специалист вернулся на пост главного тренера «Эвертона».