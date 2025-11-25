Ричмонд
«Эвертон» победил «МЮ», несмотря на нелепое удаление

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. «Эвертон» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча в Манчестере завершилась со счетом 1:0 в пользу ливерпульского клуба, гол забил Кирнан Дьюсбери-Холл (29-я минута).

На 13-й минуте красную карточку получил полузащитник гостей Идрисса Гейе из-за конфликта с одноклубником Майклом Кином. Между игроками произошла стычка, в результате которой Гейе дал Кину пощечину и был удален с поля.

«Эвертон» впервые с декабря 2013 года обыграл в гостях «Манчестер Юнайтед» (1:0). Действующих на тот момент чемпионов Английской премьер-лиги (АПЛ) возглавлял пришедший в межсезонье из ливерпульского клуба Дэвид Мойес. В январе 2025 года специалист вернулся на пост главного тренера «Эвертона».

Команды сравнялись по очкам в чемпионате (по 18). Манкунианцы занимают 10-е место в таблице, «Эвертон» идет 11-м.

Манчестер Юнайтед
0:1
Первый тайм: 0:1
Эвертон
Футбол, Англия, Тур 12
24.11.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Old Trafford
Главные тренеры
Рубен Аморим
Дэвид Мойес
Голы
Эвертон
Кирнан Дьюсбери-Холл
29′
Составы команд
Манчестер Юнайтед
31
Сенне Ламменс
15
Лени Йоро
23
Люк Шоу
4
Маттейс де Лигт
11
Джошуа Зиркзе
8
Бруну Фернандеш
19
Брайан Мбемо
45+2′
16
Амад Диалло
3
Нуссаир Мазрауи
46′
7
Мэйсон Маунт
13
Патрик Доргу
58′
2
Диогу Далот
18
Каземиру
50′
58′
37
Кобби Майну
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
16
Виталий Миколенко
6
Джеймс Тарковски
5
Майкл Кин
37
Джеймс Гарнер
27
Идрисса Гей
13′
23
Шеймус Коулман
10′
15
Джейк О`Брайен
10
Илиман Ндиай
82′
42
Тим Ироэгбунам
18
Джек Грилиш
88′
24
Карлос Алькарас
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
88′
7
Дуайт Макнейл
11
Тьерно Барри
82′
9
Бету
Статистика
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
25
3
Удары в створ
6
1
Угловые
9
1
Фолы
12
9
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Тони Харрингтон
(Англия)
