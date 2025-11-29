Ричмонд
Менхенгладбахская «Боруссия» сыграла вничью с «Лейпцигом»

Менхенгладбахская «Боруссия» сыграла вничью с «Лейпцигом» в чемпионате Германии.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Мёнхенгладбахская «Боруссия» на своем поле сыграла вничью с «Лейпцигом» в матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу.

Встреча, прошедшая в Мёнхенгладбахе, завершилась со счетом 0:0. На 47-й минуте встречи мяч забил полузащитник хозяев Франк Онора, но взятие ворот было отменено после просмотра видеоповтора.

«Боруссия» продлила серию без поражений в чемпионате до четырех встреч и располагается на 11-й позиции, набрав 13 очков. «Лейпциг» (26) идет вторым в таблице.

В следующем матче чемпионата «Боруссия» 5 декабря на выезде сыграет против «Майнца», «Лейпциг» днем позднее примет франкфуртский «Айнтрахт».

Боруссия М
0:0
Первый тайм: 0:0
РБ Лейпциг
Футбол, Германия, 12-й тур
28.11.2025, 22:30 (МСК UTC+3)
Borussia-Park
Главные тренеры
Ойген Полански
Оле Вернер
Составы команд
Боруссия М
33
Мориц Николас
29
Джо Скалли
4
Кевин Дикс
30
Нико Эльведи
20
Лука Нец
6
Янник Энгельхардт
27
Рокко Райц
17
Йенс Кастроп
83′
5
Марвин Фридрих
10
Флориан Нойхаус
73′
13
Джованни Рейна
9
Франк Онора
90′
11
Тим Кляйндинст
15
Харис Табакович
73′
18
Сюто Матино
РБ Лейпциг
1
Петер Гулачи
22
Давид Раум
14
Кристоф Баумгартнер
45′
13
Николас Зайвальд
49
Ян Диоманде
4
Вилли Орбан
23
Кастелло Люкеба
17
Ридле Баку
52′
90′
16
Лукас Клостерманн
24
Ксавер Шлагер
61′
66′
6
Эзекил Банзузи
11
Конрад Хардер
82′
27
Тидьям Гомис
7
Антонио Нуса
66′
9
Йохан Бакайоко
Статистика
Боруссия М
РБ Лейпциг
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
7
20
Удары в створ
0
4
Угловые
5
6
Фолы
9
9
Офсайды
5
4
Судейская бригада
Главный судья
Тимо Герах
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти