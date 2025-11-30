Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Аталанта
0
:
Фиорентина
0
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.75
П2
5.25
Футбол. Англия
1-й тайм
Челси
0
:
Арсенал
0
Все коэффициенты
П1
8.00
X
3.30
П2
1.67
Футбол. Германия
1-й тайм
Айнтрахт Ф
0
:
Вольфсбург
0
Все коэффициенты
П1
2.20
X
2.92
П2
4.25
Футбол. Франция
перерыв
Анже
0
:
Ланс
1
Все коэффициенты
П1
16.00
X
5.70
П2
1.26
Футбол. Франция
перерыв
Гавр
0
:
Лилль
0
Все коэффициенты
П1
4.70
X
2.65
П2
2.25
Футбол. Франция
перерыв
Лорьян
2
:
Ницца
1
Все коэффициенты
П1
1.50
X
3.75
П2
8.50
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Зенит
0
:
Рубин
0
Все коэффициенты
П1
1.72
X
2.85
П2
9.50
Футбол. Испания
2-й тайм
Севилья
0
:
Бетис
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
20.00
П2
1.02
Футбол. Испания
20:30
Сельта
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.54
П2
4.20
Футбол. Германия
21:30
Фрайбург
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.60
П2
4.50
Футбол. Италия
22:45
Рома
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
2.75
X
2.95
П2
3.10
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.07
П2
7.75
Футбол. Испания
23:00
Жирона
:
Реал
Все коэффициенты
П1
6.69
X
5.58
П2
1.43
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Челябинск
0
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
2
:
Штутгарт
1
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Вулверхэмптон
0
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Брайтон
2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Ливерпуль
2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Интер
2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Брест
2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Нефтехимик
0
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
0
:
Торпедо
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Локомотив
3
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
2
:
Динамо
1
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Вильярреал
3
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Манчестер Юнайтед
2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Торино
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
5
:
Крылья Советов
0
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Ротор
0
«Гамбург» в меньшинстве вырвал победу над «Штутгартом»

«Гамбург» на своем поле обыграл «Штутгарт» в матче 12-го тура немецкой Бундеслиги — 2:1.

Источник: AP 2024

Счет на 17-й минуте открыл форвард хозяев Роберт Глатцель. Гости отыгрались благодаря голу Дениза Ундава на 54-й минуте.

На 81-й минуте «Гамбург» остался в меньшинстве, красную карточку получил Александр Рессинг-Лелесиит.

В меньшинстве хозяева сумели вырвать победу — на 90+4-й минуте отличился Фабиу Виейра.

«Гамбург» (12 очков) прервал серию из пяти матчей без побед в Бундеслиге и поднялся на 13-е место. «Штутгарт» идет шестым в турнирной таблице — 22 очка.

Гамбург
2:1
Первый тайм: 1:0
Штутгарт
Футбол, Германия, 12-й тур
30.11.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
Volksparkstadion
Главные тренеры
Мерлин Польцин
Себастьян Хенесс
Голы
Гамбург
Роберт Глатцель
17′
Фабиу Виейра
90′
Штутгарт
Дениз Ундав
54′
Составы команд
Гамбург
1
Даниэл Ойер Фернандеш
24
Николас Капальдо
25
Джордан Торунарига
44
Лука Вушкович
28
Миро Мухайм
38
Александр Рессинг-Лелесиит
65′
81′
21
Николай Ремберг
2
Вильям Микельбренсис
67′
16
Георгий Гочолеишвили
9
Роберт Глатцель
34′
11
Рэнсфорд Кенигсдерффер
89′
13
Гильерме Рамуш
14
Райан Филипп
68′
45
Фабио Бальде
6
Альбер Самби Локонга
67′
20
Фабиу Виейра
Штутгарт
33
Александр Нюбель
2
Амин Аль-Дахил
24
Джефф Шабо
4
Джоша Вагноман
87′
30
Чема Андрес
74′
11
Биляль Эль-Ханнус
3
Рамон Хендрикс
88′
7
Максимилиан Миттельштедт
15
Паскаль Штенцель
23′
46′
18
Джейми Левелинг
27
Бадредин Буанани
88′
45
Лазар Йованович
28
Николас Нарти
57′
6
Ангело Штиллер
10
Крис Фюрих
40′
26
Дениз Ундав
81′
Статистика
Гамбург
Штутгарт
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
9
14
Удары в створ
2
3
Угловые
4
6
Фолы
16
12
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Зерен Шторкс
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти