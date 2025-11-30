«Гамбург» в меньшинстве вырвал победу над «Штутгартом»

Счет на 17-й минуте открыл форвард хозяев Роберт Глатцель. Гости отыгрались благодаря голу Дениза Ундава на 54-й минуте.
На 81-й минуте «Гамбург» остался в меньшинстве, красную карточку получил Александр Рессинг-Лелесиит.
В меньшинстве хозяева сумели вырвать победу — на 90+4-й минуте отличился Фабиу Виейра.
«Гамбург» (12 очков) прервал серию из пяти матчей без побед в Бундеслиге и поднялся на 13-е место. «Штутгарт» идет шестым в турнирной таблице — 22 очка.
Футбол, Германия, 12-й тур
30.11.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
Volksparkstadion
Главные тренеры
Мерлин Польцин
Себастьян Хенесс
Голы
Гамбург
Роберт Глатцель
17′
Фабиу Виейра
90′
Штутгарт
Дениз Ундав
54′
Составы команд
Гамбург
1
Даниэл Ойер Фернандеш
24
Николас Капальдо
25
Джордан Торунарига
44
Лука Вушкович
28
Миро Мухайм
38
Александр Рессинг-Лелесиит
65′
81′
21
Николай Ремберг
2
Вильям Микельбренсис
67′
16
Георгий Гочолеишвили
9
Роберт Глатцель
34′
11
Рэнсфорд Кенигсдерффер
89′
13
Гильерме Рамуш
14
Райан Филипп
68′
45
Фабио Бальде
6
Альбер Самби Локонга
67′
20
Фабиу Виейра
Штутгарт
33
Александр Нюбель
2
Амин Аль-Дахил
24
Джефф Шабо
4
Джоша Вагноман
87′
30
Чема Андрес
74′
11
Биляль Эль-Ханнус
3
Рамон Хендрикс
88′
7
Максимилиан Миттельштедт
15
Паскаль Штенцель
23′
46′
18
Джейми Левелинг
27
Бадредин Буанани
88′
45
Лазар Йованович
28
Николас Нарти
57′
6
Ангело Штиллер
10
Крис Фюрих
40′
26
Дениз Ундав
81′
Статистика
Гамбург
Штутгарт
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
9
14
Удары в створ
2
3
Угловые
4
6
Фолы
16
12
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Зерен Шторкс
(Германия)
