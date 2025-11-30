«Ланс» победил «Анже» и вышел в лидеры чемпионата Франции, опередив «ПСЖ»

Игра завершилась в пользу кроваво-золотых со счетом 2:1. В составе гостей дублем отметился нападающий Флориан Товен. За хозяев забил форвард Аруна Джибирен.
«Ланс» набрал 31 очко и вышел в лидеры турнирной таблице Лиги 1, опередив на 1 очко «ПСЖ». «Анже» с 16 очками идет на 12-м месте.
Футбол, Франция, 14-й тур
30.11.2025, 19:15 (МСК UTC+3)
Raymond Kopa
Главные тренеры
Александр Дюжо
Пьер Саж
Голы
Анже
Аруна Джибирин
76′
Ланс
Флориан Товен
(Одсонн Эдуар)
45′
Флориан Товен
(Самсон Байду)
74′
Составы команд
Анже
16
Мелвен Зинга
7
Амин Сбаи
11
Сидики Шериф
4
Усман Камара
21
Жордан Лефор
93
Харис Белькебла
89′
2
Карлан Аркус
65′
31
Аруна Джибирин
3
Жак Экоми
71′
5
Мариус Куркуль
14
Яссин Бельхдим
71′
26
Флоран Анин
6
Луи Мутон
64′
35
Проспер Петер
10
Химад Абделли
58′
27
Лилиан Рао-Лисоа
Ланс
40
Робин Риссер
37
Пьерр-Исмаэль Ганю
20
Маланг Сарр
6
Самсон Байду
8
Мамаду Сангаре
28
Адриен Томассон
10
Флориан Товен
2
Рубен Агилар
48′
78′
23
Сауд Абдулхамид
14
Маттье Юдоль
90′
3
Дейвер Мачадо
11
Одсонн Эдуар
78′
19
Абдалла Сима
22
Весли Саид
70′
7
Флориан Сотока
Статистика
Анже
Ланс
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
7
17
Удары в створ
5
6
Угловые
2
8
Фолы
7
11
Офсайды
5
2
Судейская бригада
Главный судья
Гийом Парадис
(Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти