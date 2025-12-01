Ричмонд
Болельщики избили футболистов «Ниццы» на базе, сообщают СМИ

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Болельщики «Ниццы» избили футболистов команды на тренировочной базе, сообщает Foot Mercato.

Источник: Reuters

«Ницца» проиграла последние шесть матчей во всех турнирах. Команда с 17 очками занимает 10-е место в таблице чемпионата Франции и последнее, 36-е место на основном этапе Лиги Европы, являясь единственной командой, проигравшей все пять матчей турнира.

По информации источника, игроков после гостевого поражения от «Лорьяна» (1:3) ждали на базе около 400 болельщиков, которые изначально призывали уйти в отставку главного тренера Франка Эза, после чего перешли к оскорблениям игроков. В частности, несколько десятков болельщиков избили ногами нападающих Жереми Бога и Терема Моффи, сопровождая удары пощечинами и плевками. После фанаты заявили, что те больше никогда не должны играть за «Ниццу».

Также пострадал спортивный директор клуба Флориан Морис, которого успела позднее увести охрана. Президент клуба Фабрис Бокке отсутствовал на базе команды. Отмечается, что футболисты шокированы произошедшим.