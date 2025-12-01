Болельщики избили футболистов «Ниццы» на базе, сообщают СМИ

По информации источника, игроков после гостевого поражения от «Лорьяна» (1:3) ждали на базе около 400 болельщиков, которые изначально призывали уйти в отставку главного тренера Франка Эза, после чего перешли к оскорблениям игроков. В частности, несколько десятков болельщиков избили ногами нападающих Жереми Бога и Терема Моффи, сопровождая удары пощечинами и плевками. После фанаты заявили, что те больше никогда не должны играть за «Ниццу».