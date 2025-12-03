Иванович подала на развод со Швайнштайгером

Швайнштайгеру 41 год. В составе «Баварии» он стал восьмикратным чемпионом Германии, выиграл семь Кубков, два Суперкубка страны и Лигу чемпионов. Вместе со сборной Германии Швайнштайгер стал чемпионом мира и двукратным бронзовым призером мировых первенств.