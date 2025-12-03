Минское «Динамо» стало четвертьфиналистом Кубка Беларуси по футболу

Сегодня в домашнем поединке ⅛ финала вице-чемпионы страны принимали на поле Национального стадиона футболистов «Витебска» и в основное время не смогли хотя бы раз поразить ворота соперников — 0:0. В дополнительные полчаса динамовцы все же сумели открыть счет: на 108-й минуте матча отличился Иван Бахар. Однако подопечные Сергея Гуренко не сдавались, и через пять минут Захар Червяков восстановил паритет — 1:1. В серии пенальти голкипер минчан отразил два удара, и динамовцы выиграли — 4:2.
Последний участник четвертьфинальной стадии определится завтра: новоиспеченный чемпион страны «МЛ Витебск» встретится на своем поле с футболистами «Слонима». Слонимская команда сенсационно выбила из турнира нынешнего обладателя Кубка Беларуси гродненский «Неман», а потом вылетела из первой лиги национального первенства.
Ранее в четвертьфинальную стадию кубкового розыгрыша пробились борисовский БАТЭ, дзержинский «Арсенал», брестское «Динамо», мозырская «Славия», «Ислочь» из Минского района и жодинское «Торпедо-БелАЗ».
В решающем поединке предыдущего кубкового турнира «Неман» победил «Торпедо-БелАЗ» (3:0). Чаще всех обладателями Кубка Беларуси становились футболисты БАТЭ — пять раз. По три трофея у минского «Динамо», солигорского «Шахтера», «Гомеля», «Белшины», брестского «Динамо» и «Немана».