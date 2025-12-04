Дубль Мбаппе помог «Реалу» прервать серию из трех ничьих в Ла Лиге

Встреча в Бильбао завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Дублем отметился Килиан Мбаппе (7-я и 59-я минуты), мяч также забил Эдуардо Камавинга (42). Трент Александер-Арнольд сделал первую результативную передачу в чемпионате Испании.
«Реал» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, уступая «Барселоне» (37). Команда Хаби Алонсо прервала серию из трех ничьих в чемпионате Испании. «Атлетик» (20) располагается на восьмой строчке.
В следующем матче «Реал» 7 декабря примет «Сельту», днем ранее «Атлетик» дома сыграет с «Атлетико».
Матчи 19-го тура «Барселона» — «Атлетико» и «Реал» — «Атлетик» были перенесены на декабрь из-за участия команд в Суперкубке Испании.
Эрнесто Вальверде
Хаби Алонсо
Килиан Мбаппе
(Трент Александр-Арнолд)
7′
Эдуардо Камавинга
(Килиан Мбаппе)
42′
Килиан Мбаппе
(Альваро Каррерас)
59′
1
Унаи Симон
19
Адама Бойро
11
Горка Гурусета
3
Даниэль Вивиан
14
Эмерик Ляпорт
30
Алехандро Рего
76′
15
Иньиго Лекуэ
46′
12
Хесус Аресо
7
Алехандро Беренгер
66′
69′
6
Микель Весга
10
Нико Уильямс
78′
44
Сельтон Санчес
18
Микель Хаурегисар
69′
22
Николас Серрано
16
Иньиго Руис де Галаррета
46′
20
Унаи Гомес
1
Тибо Куртуа
18
Альваро Каррерас
5
Джуд Беллингем
14
Орельен Тшуамени
8
Федерико Вальверде
22
Антонио Рюдигер
12
Трент Александр-Арнолд
55′
17
Рауль Асенсио
6
Эдуардо Камавинга
69′
15
Арда Гюлер
10
Килиан Мбаппе
78′
21
Браим Диас
7
Винисиус Жуниор
78′
11
Родригу
3
Эдер Милитау
78′
16
Гонсало Гарсия
Главный судья
Хесус Хиль Мансано
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти