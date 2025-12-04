Дубль Мбаппе помог «Реалу» прервать серию из трех ничьих в Ла Лиге

Встреча в Бильбао завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Дублем отметился Килиан Мбаппе (7-я и 59-я минуты), мяч также забил Эдуардо Камавинга (42). Трент Александер-Арнольд сделал первую результативную передачу в чемпионате Испании.