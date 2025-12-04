Со следующего сезона в АПЛ введут новый финансовый фейр-плей. В Англии борются с юридическими лазейками

С продажами посложнее. Доход рассчитывается по следующей формуле: сумма трансфера минус балансовая стоимость (это сумма, которая еще не отражена в тратах клуба). Проще понять на примере: клуб купил игрока за 100 миллионов с контрактом на пять лет и продал его через два года за 120 миллионов. В расходы команды попали 40 миллионов за два года его контракта, еще 60 являются балансовой стоимостью и пока не включены в статью расходов. Выходит, что прибыль будет 120−60=60 миллионов.