Со следующего сезона в АПЛ введут новый финансовый фейр-плей. В Англии борются с юридическими лазейками

С сезона-2026/27 (а это уже следующий год!) в английской Премьер-лиге начнут действовать новые правила финансового фейр-плей. Они заменят действующий PSR (правила рентабельности и устойчивого развития) и, по задумке, должны ввести строгий контроль за финансами клубов.
Зачем все это делается? Существующая система PSR показала, что в ней слишком много юридических лазеек. На ум сразу приходит продажа активов «Челси» собственной дочерней компании или подозрительные многомиллионные сделки с продажами не самых талантливых воспитанников. Новые правила должны свести такие практики на нет.
Как было?
PSR ввели ровно 10 лет назад, в сезоне-2015/16. Английские футбольные чиновники планировали с помощью этого инструмента более строго оценивать финансовые возможности клубов чемпионата. Как это все работает?
Основное правило PSR — клуб может зафиксировать потери в 105 миллионов фунтов за трехлетний период (39 миллионов фунтов, если в один из сезонов команда не играла в Премьер-лиге). При этом проверки проводятся не раз в три года, а каждый год — всякий раз в отчет берутся предыдущие три сезона.
Прибылью же считаются доходы от продаж билетов, деньги от телевидения, сделки со спонсорами и доходы от продаж футболистов — но, опять же, с нюансом.
Теперь про этот самый нюанс — амортизацию. При покупке футболиста его трансферная стоимость «размазывается» по всей длине его нового контракта. Проще говоря, если клуб подписал футболиста за 100 миллионов фунтов и предложил ему контракт на пять лет, то в расходы запишут только 20 миллионов фунтов за каждый год его контракта.
С продажами посложнее. Доход рассчитывается по следующей формуле: сумма трансфера минус балансовая стоимость (это сумма, которая еще не отражена в тратах клуба). Проще понять на примере: клуб купил игрока за 100 миллионов с контрактом на пять лет и продал его через два года за 120 миллионов. В расходы команды попали 40 миллионов за два года его контракта, еще 60 являются балансовой стоимостью и пока не включены в статью расходов. Выходит, что прибыль будет 120−60=60 миллионов.
На бумаге правило звучит справедливо, однако тут возникли сразу две лазейки. Во-первых, клубы стали давать футболистам нереально длинные контракты сроком более пяти лет — просто для того, чтобы амортизация «съела» расходы на трансфер. Кстати, эту лазейку недавно прикрыли, установив пятилетний лимит на амортизацию. Во-вторых, для того, чтобы поправить финансовый отчет, клубы стали активнее продавать воспитанников — в этом случае вся прибыль от трансфера тут же записывается в доходы, потому что балансовая стоимость у игроков из академии околонулевая.
Критики PSR, помимо очевидных лазеек, о которых мы рассказали выше, обращают внимание на еще одну проблему — финансовые правила попросту делают богатых еще богаче. Дело в том, что топ-клубы имеют куда больше возможностей для риска: они с легкостью могут тратить большие суммы, зная, что в следующем сезоне их в любом случае ждет большая прибыль. У команд попроще же права на ошибку почти нет.
Как будет теперь?
На смену PSR придут SSR (устойчивость и системная резилентность) и SCR (коэффициент затрат на команду). И если за SSR клубы чемпионата проголосовали единогласно, то за второе правило высказались всего 14 клубов из 20, еле-еле набрав необходимые ⅔ голосов.
По правилам SCR, клубы теперь смогут тратить не более 85 процентов всех доходов на расходы футбольного плана: то есть на зарплаты игроков и главного тренера, амортизацию трансферов и выплаты агентам. В этот лимит не входят траты на персонал клуба, ассистентов тренера, стадион, игроков академии и женскую команду.
В доходы команды записывается прибыль от продажи билетов и телеправ, призовые выплаты и доходы от спонсоров. Считаются даже доходы от нефутбольных мероприятий — например, от музыкальных концертов или игр НФЛ на стадионе клуба.
У клубов есть пространство для маневра — можно превысить лимит на 30 процентов. Если команда выйдет за рамки лимита хотя бы на 1 процент, то в следующем сезоне эта подушка безопасности уменьшится на ту же величину. Если клуб снова уложится в лимит, то эта подушка возрастает на 10 процентов каждый сезон, пока не вернется к показателю в 30 процентов.
Тем не менее превышение лимита 85 процентов может грозить санкциями: правда, пока не исчерпана подушка безопасности в дополнительные 30 процентов, будут только штрафы. Как только лимит исчерпан полностью, это может привести к более серьезным последствиям вплоть до снятия очков.
Теперь разберемся с SSR. Тут говорится об устойчивости — этот свод правил направлен на то, чтобы у каждого клуба чемпионата всегда в распоряжении были денежные средства и им не грозило банкротство. Сюда входят три проверки:
- Тест на положительный капитал. Соотношение долгов к активам не должно превышать 90 процентов в сезоне-2026/27, 85 — в сезоне-2027/28 и 80 — в сезоне-2028/29 и последующих.
- Тест на ликвидность. У любого клуба даже в случае исчерпания лимита SCR должен быть ноль или плюс по ликвидным активам.
- Тест на оборотный капитал. Самое простое для понимания правило — у каждой команды в распоряжении или в быстром доступе должно быть 12,5 миллиона фунтов.
Но ведь у УЕФА уже есть свои правила ФФП?
Клубы, которые участвуют в еврокубках, должны соблюдать правила финансового фейр-плея, которые были разработаны УЕФА. Это касается и клубов АПЛ — то есть участники еврокубков от Англии должны соответствовать и ФФП от УЕФА, и новым правилам чемпионата.
У УЕФА есть свой аналог SCR, и он еще строже — участникам еврокубков можно тратить на футбольные операции всего 70 процентов своего дохода. Таким образом, в АПЛ стараются немного стереть границу между топ-клубами и середняками: еврокубковые команды будут соблюдать более строгие правила УЕФА, тогда как те, кто упустил путевку в еврокубки, будут иметь дополнительные 15 процентов для того, чтобы остаться на плаву.
Отметим еще один нюанс — в чемпионшипе (втором дивизионе) никакие правила не изменились. Клубы, которые вылетят из АПЛ, снова встретятся с PSR. В то же время для новичков Премьер-лиги новые правила начнут действовать сразу и в полном объеме.
Это положительное изменение?
У правил PSR было много критиков — за десять лет выяснилось, что у системы чересчур много лазеек. PSR благоволила топ-клубам, в то время как «Эвертон» и «Ноттингем» получили снятие очков за, казалось бы, незначительные нарушения финансового лимита.
На бумаге новый свод правил должен закрыть оставшиеся юридические лазейки (например, теперь продажа активов клуба не входит в прибыль) и даже немного приблизить крепких середняков к уровню «большой шестерки». Однако между устоявшимися участниками чемпионата и новичками все равно останется огромная пропасть — скромному клубу выйти в АПЛ и закрепиться там легче не станет.
Даниил Матвеев