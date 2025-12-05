Во Франции интрига — «ПСЖ» больше не лидер. Как клуб с десятым бюджетом в лиге забрался на первое место

В общем, ситуация контролируемая. Что, впрочем, не умаляет заслуг конкурентов. И ладно бы на первой строчке был обладающий серьезным составом «Марсель». Только новый лидер — совсем уж неожиданный. Прошлый сезон «Ланс» завершил на восьмом месте, не попав в еврокубки, а теперь оказался на вершине, где в последний раз находился 22 года назад. Да и то после третьего тура, когда лидером в каждом из чемпионатов «большой пятерки» может оказаться примерно любая команда. Теперь все гадают, в чем же секрет «Ланса», который на данный момент за явным преимуществом лидирует в номинации «Открытие сезона», имея десятый по величине бюджет во Франции (91,35 миллиона евро).