Во Франции интрига — «ПСЖ» больше не лидер. Как клуб с десятым бюджетом в лиге забрался на первое место

Ситуация под контролем?
Для начала — несколько любопытных цифр от официального поставщика статистики для одного из ведущих французских телеканалов. Итак, поражение от «Монако» стало для «ПСЖ» вторым в нынешнем чемпионате. Для кого-то — мелочь, но у парижан такие показатели были по итогам каждого из двух предыдущих сезонов под началом Луиса Энрике.
Пункт два: «ПСЖ» не лидирует в Лиге 1 после 14-го тура в третий раз за последнее девятилетие. Два предыдущих подобных аномальных для Франции случая пришлись на сезоны-2016/17 и −2020/21. Именно тогда гегемона бесцеремонно сбрасывали с трона «Монако» и «Лилль». Значит ли это, что лучшую по итогам прошлого сезона команду Европы ждет новая французская революция?
Объективно предпосылок к этому не так много, и тут необходим краткий исторический экскурс. Девять лет назад в Париже уволили Лорана Блана и назначили Унаи Эмери, который хоть и выиграл с «Севильей» три Лиги Европы, на тот момент не имел представления о работе в топ-клубе с его спецификой, интригами и капризными звездами, которые — как Неймар с Кавани — не могли определиться со статусом штатного пенальтиста.
А кризис-2020/21 был вызван конфликтом Томаса Тухеля с руководством, на который наложилось нежелание боссов мириться с неудачами, хотя они были ожидаемы после длинного постковидного сезона и первого выхода «ПСЖ» в финал ЛЧ. И, опять же, на смену немцу пригласили успешного (но лишь в работе с коллективами второго плана) Маурисио Почеттино. К тому же аргентинец принимал команду по ходу сезона, попав в новую обстановку и в неизвестную для себя лигу.
Причины нынешних пробуксовок парижан на поверхности. Прежде всего, это накопившаяся усталость после тяжелейшего прошлого сезона, который закончился в финале КЧМ-2025. «ПСЖ» играл без пауз почти год. И это не считая нагрузок прошлого лета, когда многочисленные сборники выступали на Евро-2024 и Кубке Америки. А на матч Суперкубка УЕФА пришлось выходить после недели тренировок. Отсюда обилие травм и логичная стратегия Энрике, который в меру возможностей старается дозировать нагрузки, бросая основные силы на ЛЧ, а на внутренней арене в некоторых случаях использует даже не полуторный, а в чистом виде второй состав.
В общем, ситуация контролируемая. Что, впрочем, не умаляет заслуг конкурентов. И ладно бы на первой строчке был обладающий серьезным составом «Марсель». Только новый лидер — совсем уж неожиданный. Прошлый сезон «Ланс» завершил на восьмом месте, не попав в еврокубки, а теперь оказался на вершине, где в последний раз находился 22 года назад. Да и то после третьего тура, когда лидером в каждом из чемпионатов «большой пятерки» может оказаться примерно любая команда. Теперь все гадают, в чем же секрет «Ланса», который на данный момент за явным преимуществом лидирует в номинации «Открытие сезона», имея десятый по величине бюджет во Франции (91,35 миллиона евро).
Тренерский проект
Проведем исторические параллели, вспомнив триумфы «Монако» и «Лилля». Они — классический пример того, что принято называть тренерскими командами. Леонарду Жардим был на пике карьеры в княжеском клубе, а Кристофу Гальтье еще не испортила нервную систему работа в «ПСЖ». Творец нынешних успехов «Ланса» — Пьер Саж, которого в прошлом году со скандалом увольнял из родного «Лиона» Джон Текстор. Не икается ли ему, глядя на нынешнюю таблицу? Уверен, что нет, потому что этот американец едва не загнал «ткачей» в долговую яму, начудил с финансами в «Ботафого», а самый успешный его проект — «Кристал Пэлас» — вместо Лиги Европы играет в еврокубке рангом ниже, так как Текстор владел и лондонцами, и «Лионом», что нарушало правила УЕФА.
Это, впрочем, совсем другая история, не имеющая никакого отношения к футбольной золушке из шахтерского края. Она представляет город, все население которого можно уместить на стадионе «Боллар-Делелис», уникальной арене, где по решению президента Жозефа Угурляна фанатам отдали центральную трибуну, чтобы самые эмоциональные поклонники кроваво-золотых имели лучший вид на поле. И здесь теперь творит 46-летний Саж, который до января прошлого года не работал главным тренером, но стартовал в «Лионе» так, что вытащил кризисную команду в еврокубки и дошел до финала Кубка Франции.
Впрочем, увольнение Саж перенес философски, заметив, что вторая работа — самая важная на пути к мечте об Англии. Признался, что самым тяжелым было покинуть родной город, но процитировал Жозе Моуринью, который как-то сказал, что тренером ты становишься после первой отставки. Особенный — один из тех, у кого учился Пьер. Он восхищается Марсело Бьелсой, следит за работой Андони Ираолы в «Борнмуте», а у Хосепа Гвардиолы отмечал, как тот перестраивался с учетом специфики различных лиг, изменив стиль в Германии и развив идеи в АПЛ.
Сам Саж — не догматик. Он опирается на способности имеющихся в его распоряжении футболистов, и в этом чувствуется подход, обретенный за время работы в академии «Лиона».
«Идея не в том, чтобы играть так, как хочешь, а в том, чтобы действовать так, как можешь, — говорит он. — Когда ты можешь играть определенным образом и начинаешь делать это все лучше и лучше, ты неизбежно приближаешься к желаемому стилю. В этом разница между изначальной моделью, которая является идеальным вариантом, и системой, которую можно регулировать».
Где потолок?
«Во время матчей у нас есть ротации и асимметричные комбинации. Иногда играешь по схеме 4−3−3, но также по 3−4−3 или 3−2−5. Это зависит от доступных футболистов, от соперника и нашего плана. Поэтому, по моему мнению, не нужно иметь что-то сильное, скорее — что-то очень гибкое, с идеей множества адаптаций между матчами и в одной игре, потому что иногда, когда соперники что-то меняют — если вы не способны адаптироваться и решать проблемы, — вы не будете конкурентоспособны», — объясняет свой подход Саж.
Его «Лион» с Ляказеттом, Толиссо, Микаутадзе и Шерки, с которым Саж работал с особым усердием, был звездной по французским меркам командой. Тем сильнее впечатление от текущих результатов «Ланса», который летом продал Дансо («Тоттенхэм»), Эль-Айнауи («Рома»), Диуфа («Интер»), Франковски («Галатасарай»), Медину («Марсель») и пока в аренду отправил в Саудовскую Аравию Фюльжини. И ничего — мир не рухнул.
На левом фланге обороны зажигает Юдоль из едва не вылетевшего «Метца», про зимний трансфер Хусанова в «Манчестер Сити» заставил забыть не менее перспективный Байду из «Зальцбурга», а впереди творят опытные Эдуар с Товеном. Последний, как казалось, ехал с ярмарки, но на родине оказался настолько хорош, что Дидье Дешам в 32 года вызвал его в сборную Франции. Но насколько хватит этого клуба с ограниченными ресурсами — загадка. Будет ли она дальше громить «Монако» (4:1) и разбираться с «Марселем» (2:1)?
Саж на эту тему шутит, что первое место после четырнадцати туров — не та строка в резюме, за которую приглашают на работу. И даже упоминает график, согласно которому «Ланс» должен был набрать нынешнее 31 очко к февралю-марту. А еще говорит, что команда будет стремиться прогрессировать до тех пор, пока не достигнет потолка. Вряд ли Пьер имеет в виду гипотетическое чемпионство, но новая глава истории о том, что в футбол играют не только деньги, получается увлекательной.
Андрей Кузичев