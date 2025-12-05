Сафонов — накануне возможного дебюта за «ПСЖ» в сезоне: «Должно быть горячо»

Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже завтра, 6 декабря, и начнется в 23:05 по московскому времени.
«Готовимся к матчу против “Ренна”, утро прошло в режиме тренировки и теории. Все, как обычно. Зима уже здесь, и вместе с ней приближаются холода. Морозов еще нет, но на тренировки я уже надеваю шапку, привет маме.
А вот завтра на стадионе, несмотря на погоду, должно быть горячо. Ждем вас вечером — на трибунах или у экранов!» — написал Сафонов в личном телеграм-канале.
В матче против «Ренна» Матвей Сафонов может провести дебютный матч в нынешнем сезоне из-за травмы основного вратаря «ПСЖ» Люки Шевалье.