Сафонов — накануне возможного дебюта за «ПСЖ» в сезоне: «Должно быть горячо»

«Готовимся к матчу против “Ренна”, утро прошло в режиме тренировки и теории. Все, как обычно. Зима уже здесь, и вместе с ней приближаются холода. Морозов еще нет, но на тренировки я уже надеваю шапку, привет маме.



А вот завтра на стадионе, несмотря на погоду, должно быть горячо. Ждем вас вечером — на трибунах или у экранов!» — написал Сафонов в личном телеграм-канале.