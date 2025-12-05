Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Овьедо
0
:
Мальорка
0
Все коэффициенты
П1
2.88
X
2.70
П2
3.38
Футбол. Франция
1-й тайм
Лилль
1
:
Марсель
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.70
П2
7.50
Футбол. Германия
перерыв
Майнц
0
:
Боруссия М
0
Все коэффициенты
П1
3.75
X
2.55
П2
2.55
Футбол. Премьер-лига
06.12
Ростов
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.27
П2
3.75
Футбол. Франция
завершен
Брест
1
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Оренбург
0
П1
X
П2

«Брест» победил «Монако» в Лиге 1, Головина заменили

«Брест» со счетом 1:0 обыграл «Монако» в матче Лиги 1.

Источник: Reuters

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. «Монако» проиграл «Бресту» в матче 15-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча в Бресте завершилась со счетом 1:0, гол забил Камори Думбия (28-я минута). Хозяева с 60-й минуты играли в меньшинстве после удаления Людовика Ажорка.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 69-й минуте.

«Монако» с 23 очками занимает седьмое место в таблице Лиги 1, «Брест» (19 очков) выиграл третий матч подряд и идет девятым.

Брест
1:0
Первый тайм: 1:0
Монако
Футбол, Франция, 15-й тур
5.12.2025, 21:00 (МСК UTC+3)
Франсис Ле Бле
Главные тренеры
Эрик Руа
Себастьян Поконьоли
Голы
Брест
Камори Думбия
28′
Составы команд
Брест
30
Грегуар Кудер
77
Кенни Лала
27
Даоуда Гуиндо
19
Людовик Айорк
60′
5
Брендан Шардонне
44
Сумайла Кулибали
8
Уго Магнетти
10
Ромен Дель Кастильо
83′
7
Жуниор Дина Эбимбе
14
Реми Лабо Ласкари
32′
14
Мама Бальде
23
Камори Думбия
44′
69′
99
Пате Мбуп
78′
13
Жорис Шотар
83′
24
Люка Тузар
Монако
1
Лукас Градецки
12
Кайю Энрике
27′
11
Магнес Аклиуш
14
Мика Биерет
4
Йордан Тезе
90+4′
22
Мохаммед Салису
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
52′
83′
27
Крепин Диатта
10
Александр Головин
69′
8
Поль Погба
18
Такуми Минамино
10′
77′
21
Люка Мишаль
15
Ламин Камара
77′
29
Парис Бруннер
28
Мамаду Кулибали
69′
17
Станис Идумбо
Статистика
Брест
Монако
Желтые карточки
2
4
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
12
10
Удары в створ
4
2
Угловые
2
3
Фолы
17
15
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Тома Леонар
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти