«Брест» победил «Монако» в Лиге 1, Головина заменили

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. «Монако» проиграл «Бресту» в матче 15-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча в Бресте завершилась со счетом 1:0, гол забил Камори Думбия (28-я минута). Хозяева с 60-й минуты играли в меньшинстве после удаления Людовика Ажорка.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 69-й минуте.
«Монако» с 23 очками занимает седьмое место в таблице Лиги 1, «Брест» (19 очков) выиграл третий матч подряд и идет девятым.
Футбол, Франция, 15-й тур
5.12.2025, 21:00 (МСК UTC+3)
Франсис Ле Бле
Главные тренеры
Эрик Руа
Себастьян Поконьоли
Голы
Брест
Камори Думбия
28′
Составы команд
Брест
30
Грегуар Кудер
77
Кенни Лала
27
Даоуда Гуиндо
19
Людовик Айорк
60′
5
Брендан Шардонне
44
Сумайла Кулибали
8
Уго Магнетти
10
Ромен Дель Кастильо
83′
7
Жуниор Дина Эбимбе
14
Реми Лабо Ласкари
32′
14
Мама Бальде
23
Камори Думбия
44′
69′
99
Пате Мбуп
78′
13
Жорис Шотар
83′
24
Люка Тузар
Монако
1
Лукас Градецки
12
Кайю Энрике
27′
11
Магнес Аклиуш
14
Мика Биерет
4
Йордан Тезе
90+4′
22
Мохаммед Салису
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
52′
83′
27
Крепин Диатта
10
Александр Головин
69′
8
Поль Погба
18
Такуми Минамино
10′
77′
21
Люка Мишаль
15
Ламин Камара
77′
29
Парис Бруннер
28
Мамаду Кулибали
69′
17
Станис Идумбо
Статистика
Брест
Монако
Желтые карточки
2
4
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
12
10
Удары в створ
4
2
Угловые
2
3
Фолы
17
15
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Тома Леонар
(Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти