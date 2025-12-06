Бобруйская «Белшина» вернулась в высшую лигу чемпионата Беларуси по футболу

Сегодня в домашнем переходном поединке бобруйчане одолели футболистов «Сморгони» в серии послематчевых пенальти. Основное и дополнительное время встречи в Бобруйске завершилось победой хозяев — 1:0. Они же лучше пробили пенальти — 6:5. В первой встрече футболисты «Сморгони» выиграли у себя дома с результатом 1:0.
По итогам 35-го чемпионата страны «Сморгонь» заняла 14-е место в элитном дивизионе, а бобруйчане финишировали на четвертой позиции в первой лиге. Прямые путевки в высшую лигу национального первенства завоевали футболисты «Барановичей» и могилевского «Днепра», которые заменят двух неудачников сезона — «Слуцк» и «Молодечно». Чемпионом Беларуси впервые стал «МЛ Витебск», серебро у минского «Динамо», бронзу завоевали футболисты мозырской «Славии».