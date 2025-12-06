Бобруйская «Белшина» вернулась в высшую лигу чемпионата Беларуси по футболу

Сегодня в домашнем переходном поединке бобруйчане одолели футболистов «Сморгони» в серии послематчевых пенальти. Основное и дополнительное время встречи в Бобруйске завершилось победой хозяев — 1:0. Они же лучше пробили пенальти — 6:5. В первой встрече футболисты «Сморгони» выиграли у себя дома с результатом 1:0.