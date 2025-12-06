Бобруйская «Белшина» вернулась в высшую лигу чемпионата Беларуси по футболу

Ричмонд
Футбол. Италия
1-й тайм
Сассуоло
1
:
Фиорентина
1
Все коэффициенты
П1
3.05
X
2.80
П2
2.85
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Спартак
1
:
Динамо
0
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.80
П2
8.50
Футбол. Испания
2-й тайм
Вильярреал
1
:
Хетафе
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
13.00
П2
81.00
Футбол. Германия
17:30
Аугсбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.65
П2
2.12
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.61
П2
3.76
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.63
П2
1.83
Футбол. Германия
17:30
Штутгарт
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
4.81
X
4.95
П2
1.60
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.54
П2
3.77
Футбол. Англия
18:00
Борнмут
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.32
X
3.84
П2
2.12
Футбол. Англия
18:00
Эвертон
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.31
П2
3.89
Футбол. Англия
18:00
Манчестер Сити
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.26
П2
10.00
Футбол. Англия
18:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.76
П2
9.75
Футбол. Англия
18:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.41
П2
2.99
Футбол. Испания
18:15
Алавес
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.03
П2
2.85
Футбол. Франция
19:00
Нант
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.67
П2
1.98
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.65
П2
12.75
Футбол. Италия
20:00
Интер
:
Комо
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.20
П2
6.08
Футбол. Англия
20:30
Лидс
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.22
X
3.88
П2
1.85
Футбол. Германия
20:30
РБ Лейпциг
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.24
П2
4.26
Футбол. Испания
20:30
Бетис
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
4.03
X
4.56
П2
1.78
Футбол. Франция
21:00
Тулуза
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.45
П2
2.80
Футбол. Италия
22:45
Верона
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.91
П2
1.70
Футбол. Испания
23:00
Атлетик
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.34
П2
2.73
Футбол. Франция
23:05
ПСЖ
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.74
П2
9.25
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
2
:
Рубин
0
П1
X
П2

Бобруйская «Белшина» вернулась в высшую лигу чемпионата Беларуси по футболу

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты бобруйской «Белшины» вернулись в высшую лигу чемпионата Беларуси после двухлетнего перерыва, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в домашнем переходном поединке бобруйчане одолели футболистов «Сморгони» в серии послематчевых пенальти. Основное и дополнительное время встречи в Бобруйске завершилось победой хозяев — 1:0. Они же лучше пробили пенальти — 6:5. В первой встрече футболисты «Сморгони» выиграли у себя дома с результатом 1:0.

По итогам 35-го чемпионата страны «Сморгонь» заняла 14-е место в элитном дивизионе, а бобруйчане финишировали на четвертой позиции в первой лиге. Прямые путевки в высшую лигу национального первенства завоевали футболисты «Барановичей» и могилевского «Днепра», которые заменят двух неудачников сезона — «Слуцк» и «Молодечно». Чемпионом Беларуси впервые стал «МЛ Витебск», серебро у минского «Динамо», бронзу завоевали футболисты мозырской «Славии».