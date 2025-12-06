«Вильярреал» продлил серию побед в Ла Лиге и остался в топ-3 таблицы

Встреча прошла на арене «Серамика» и завершилась со счетом 2:0. В составе победителей по голу забили Таджон Бьюкенен и Жорж Микаутадзе.
Большую часть второго тайма «Вильярреал» провел в большинстве после удаления Луиса Мильи.
Сегодняшняя победа стала шестой подряд для «Вильярреала», клуб занимает 3-е место в таблице Ла Лиги.
Футбол, Испания, 15-й тур
6.12.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Эстадио де ла Керамика
Главные тренеры
Марселино Гарсия Тораль
Пепе Бордалас
Голы
Вильярреал
Тейджон Бьюкенен
(Айосе Перес)
45+5′
Жорж Микаутадзе
64′
Составы команд
Вильярреал
1
Луис Жуниор
26
Пау Наварро
23
Серхи Кардона
8
Хуан Фойт
12
Ренату Вейга
14
Санти Комесанья
17
Тейджон Бьюкенен
80′
11
Ильяс Ахомах
20
Альберто Молейро
70′
6
Манор Соломон
10
Даниэль Парехо
51′
37
Карлос Масиа
62′
22
Айосе Перес
70′
19
Николя Пепе
71′
9
Жорж Микаутадзе
80′
21
Тани Олувасейи
Хетафе
13
Давид Сория
21
Хуан Иглесиас
6
Марио Мартин
45+3′
2
Джене Даконам
5
Луис Милья
48′
9
Борха Майораль
12
Аллан Ньом
22′
46′
16
Диего Рико
90+1′
17
Кико Фемения
74′
3
Абделькабир Абкар
22
Домингуш Дуарте
74′
18
Алекс Санкрис
8
Мауро Арамбарри
57′
80′
34
Уго Солосабаль
23
Адриан Лисо
75′
11
Абу Камара
Статистика
Вильярреал
Хетафе
Желтые карточки
2
4
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
10
6
Удары в створ
5
0
Угловые
5
3
Фолы
19
15
Офсайды
6
0
Судейская бригада
Главный судья
Матео Бускетс Феррер
(Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти