«Вильярреал» продлил серию побед в Ла Лиге и остался в топ-3 таблицы

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Нант
0
:
Ланс
0
Все коэффициенты
П1
6.00
X
3.70
П2
1.72
Футбол. Испания
2-й тайм
Алавес
1
:
Реал Сосьедад
0
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.40
П2
13.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Борнмут
0
:
Челси
0
Все коэффициенты
П1
4.33
X
2.45
П2
3.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Эвертон
2
:
Ноттингем Форест
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
15.00
П2
100.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Манчестер Сити
2
:
Сандерленд
0
Все коэффициенты
П1
1.08
X
34.00
П2
67.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Бернли
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
14.00
П2
73.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Брентфорд
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
17.00
П2
60.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Аугсбург
2
:
Байер
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
21.00
П2
39.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Кельн
1
:
Санкт-Паули
1
Все коэффициенты
П1
1.06
X
10.50
П2
100.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Хайденхайм
1
:
Фрайбург
1
Все коэффициенты
П1
11.75
X
8.50
П2
100.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Штутгарт
0
:
Бавария
4
Все коэффициенты
П1
100.00
X
20.00
П2
1.02
Футбол. Германия
2-й тайм
Вольфсбург
3
:
Унион Б
1
Все коэффициенты
П1
1.03
X
25.00
П2
100.00
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.17
П2
13.00
Футбол. Италия
20:00
Интер
:
Комо
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.30
П2
6.11
Футбол. Англия
20:30
Лидс
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.27
X
3.91
П2
1.85
Футбол. Германия
20:30
РБ Лейпциг
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.22
П2
4.30
Футбол. Испания
20:30
Бетис
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
4.15
X
4.63
П2
1.77
Футбол. Франция
21:00
Тулуза
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.43
П2
2.81
Футбол. Италия
22:45
Верона
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.87
П2
1.71
Футбол. Испания
23:00
Атлетик
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.34
П2
2.75
Футбол. Франция
23:05
ПСЖ
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.73
П2
9.00
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
2
:
Рубин
0
П1
X
П2

«Вильярреал» продлил серию побед в Ла Лиге и остался в топ-3 таблицы

«Вильярреал» выиграл у «Хетафе» в матче 15-го тура чемпионата Испании.

Источник: Getty Images

Встреча прошла на арене «Серамика» и завершилась со счетом 2:0. В составе победителей по голу забили Таджон Бьюкенен и Жорж Микаутадзе.

Большую часть второго тайма «Вильярреал» провел в большинстве после удаления Луиса Мильи.

Сегодняшняя победа стала шестой подряд для «Вильярреала», клуб занимает 3-е место в таблице Ла Лиги.

Вильярреал
2:0
Первый тайм: 1:0
Хетафе
Футбол, Испания, 15-й тур
6.12.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Эстадио де ла Керамика
Главные тренеры
Марселино Гарсия Тораль
Пепе Бордалас
Голы
Вильярреал
Тейджон Бьюкенен
(Айосе Перес)
45+5′
Жорж Микаутадзе
64′
Составы команд
Вильярреал
1
Луис Жуниор
26
Пау Наварро
23
Серхи Кардона
8
Хуан Фойт
12
Ренату Вейга
14
Санти Комесанья
17
Тейджон Бьюкенен
80′
11
Ильяс Ахомах
20
Альберто Молейро
70′
6
Манор Соломон
10
Даниэль Парехо
51′
37
Карлос Масиа
62′
22
Айосе Перес
70′
19
Николя Пепе
71′
9
Жорж Микаутадзе
80′
21
Тани Олувасейи
Хетафе
13
Давид Сория
21
Хуан Иглесиас
6
Марио Мартин
45+3′
2
Джене Даконам
5
Луис Милья
48′
9
Борха Майораль
12
Аллан Ньом
22′
46′
16
Диего Рико
90+1′
17
Кико Фемения
74′
3
Абделькабир Абкар
22
Домингуш Дуарте
74′
18
Алекс Санкрис
8
Мауро Арамбарри
57′
80′
34
Уго Солосабаль
23
Адриан Лисо
75′
11
Абу Камара
Статистика
Вильярреал
Хетафе
Желтые карточки
2
4
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
10
6
Удары в створ
5
0
Угловые
5
3
Фолы
19
15
Офсайды
6
0
Судейская бригада
Главный судья
Матео Бускетс Феррер
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти