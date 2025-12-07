«РБ Лейпциг» разгромил участника Лиги чемпионов со счетом 6:0

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
ПСЖ
2
:
Ренн
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
23.00
П2
100.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Атлетик
0
:
Атлетико
0
Все коэффициенты
П1
4.33
X
1.95
П2
4.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Верона
3
:
Аталанта
0
Все коэффициенты
П1
1.11
X
18.20
П2
100.00
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
1
:
Страсбур
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Ливерпуль
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
6
:
Айнтрахт Ф
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
3
:
Барселона
5
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
4
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Акрон
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Ланс
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Реал Сосьедад
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Челси
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
3
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Фрайбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
0
:
Бавария
5
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
3
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
2
:
Рубин
0
П1
X
П2

«РБ Лейпциг» разгромил участника Лиги чемпионов со счетом 6:0

В матче 13-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» обыграл «Айнтрахт».

Источник: Getty Images

«Орлы» являются участниками нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, где занимают 28 место после пяти туров общего этапа.

Голами в составе хозяев отметились Конрад Хардер (5-я минута), Кристоф Баумгартнер (31), Давид Раум, реализовавший пенальти (62), хет-трик оформил Ян Дьоманде (47, 55, 65).

После этой встречи «РБ Лейпциг» занимает вторую строчку с 29 очками в таблице немецкой Бундеслиги, отставая от лидирующей «Баварии» на восемь баллов (37). «Айнтрахт» располагается на седьмой позиции, имея в своем активе 21 очко.

РБ Лейпциг
6:0
Первый тайм: 2:0
Айнтрахт Ф
Футбол, Германия, 13-й тур
6.12.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Ред Булл Арена
Главные тренеры
Оле Вернер
Дино Топпмеллер
Голы
РБ Лейпциг
Конрад Хардер
(Кристоф Баумгартнер)
5′
Кристоф Баумгартнер
(Конрад Хардер)
31′
Ян Диоманде
47′
Ян Диоманде
(Кристоф Баумгартнер)
55′
Давид Раум
62′
Ян Диоманде
(Николас Зайвальд)
65′
Составы команд
РБ Лейпциг
1
Петер Гулачи
19
Коста Неделькович
24
Ксавер Шлагер
7
Антонио Нуса
4
Вилли Орбан
23
Кастелло Люкеба
22
Давид Раум
53′
67′
35
Макс Финкгрефе
14
Кристоф Баумгартнер
67′
33
Андрия Максимович
13
Николас Зайвальд
72′
6
Эзекил Банзузи
11
Конрад Хардер
67′
27
Тидьям Гомис
49
Ян Диоманде
87′
45
Самба Конате
Айнтрахт Ф
23
Михаэль Цеттерер
34
Ннамди Коллинз
85′
3
Артур Теат
68′
4
Робин Кох
13
Расмус Кристенсен
8
Фарес Шаиби
21
Натаниэль Браун
69′
5
Орель Аменда
30
Миши Батшуайи
46′
32
Джессик Нганкам
18
Махмуд Дауд
56′
6
Оскар Хейлунн
20
Рицу Доан
67′
27
Марио Гетце
19
Жан-Маттео Баойя
56′
16
Хуго Ларссон
Статистика
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
16
8
Удары в створ
7
2
Угловые
4
0
Фолы
9
17
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти