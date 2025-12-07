«РБ Лейпциг» разгромил участника Лиги чемпионов со счетом 6:0

«Орлы» являются участниками нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, где занимают 28 место после пяти туров общего этапа.
Голами в составе хозяев отметились Конрад Хардер (5-я минута), Кристоф Баумгартнер (31), Давид Раум, реализовавший пенальти (62), хет-трик оформил Ян Дьоманде (47, 55, 65).
После этой встречи «РБ Лейпциг» занимает вторую строчку с 29 очками в таблице немецкой Бундеслиги, отставая от лидирующей «Баварии» на восемь баллов (37). «Айнтрахт» располагается на седьмой позиции, имея в своем активе 21 очко.
Футбол, Германия, 13-й тур
6.12.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Ред Булл Арена
Главные тренеры
Оле Вернер
Дино Топпмеллер
Голы
РБ Лейпциг
Конрад Хардер
(Кристоф Баумгартнер)
5′
Кристоф Баумгартнер
(Конрад Хардер)
31′
Ян Диоманде
47′
Ян Диоманде
(Кристоф Баумгартнер)
55′
Давид Раум
62′
Ян Диоманде
(Николас Зайвальд)
65′
Составы команд
РБ Лейпциг
1
Петер Гулачи
19
Коста Неделькович
24
Ксавер Шлагер
7
Антонио Нуса
4
Вилли Орбан
23
Кастелло Люкеба
22
Давид Раум
53′
67′
35
Макс Финкгрефе
14
Кристоф Баумгартнер
67′
33
Андрия Максимович
13
Николас Зайвальд
72′
6
Эзекил Банзузи
11
Конрад Хардер
67′
27
Тидьям Гомис
49
Ян Диоманде
87′
45
Самба Конате
Айнтрахт Ф
23
Михаэль Цеттерер
34
Ннамди Коллинз
85′
3
Артур Теат
68′
4
Робин Кох
13
Расмус Кристенсен
8
Фарес Шаиби
21
Натаниэль Браун
69′
5
Орель Аменда
30
Миши Батшуайи
46′
32
Джессик Нганкам
18
Махмуд Дауд
56′
6
Оскар Хейлунн
20
Рицу Доан
67′
27
Марио Гетце
19
Жан-Маттео Баойя
56′
16
Хуго Ларссон
Статистика
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
16
8
Удары в створ
7
2
Угловые
4
0
Фолы
9
17
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти