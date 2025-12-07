Ричмонд
«Атлетико» уступил «Атлетику» и потерпел второе поражение подряд в Ла Лиге

«Атлетик» дома обыграл «Атлетико» в матче 15-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Источник: Reuters

Единственный гол на 85-й минуте встречи забил форвард хозяев Алехандро Беренгер.

«Атлетик» поднялся на седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги с 23 очками. «Атлетик» идет четвертым с 31 очком, команда из Мадрида потерпела второе поражение подряд.

В следующем туре «Атлетик» сыграет на выезде против «Сельты», а «Атлетико» примет на своем поле «Валенсию».

Атлетик
1:0
Первый тайм: 0:0
Атлетико
Футбол, Испания, 15-й тур
6.12.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Сан-Мамес
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде
Диего Симеоне
Голы
Атлетик
Алехандро Беренгер
(Нико Уильямс)
85′
Составы команд
Атлетик
1
Унаи Симон
17
Юри Берчиче
7
Алехандро Беренгер
10
Нико Уильямс
4
Айтор Паредес
18
Микель Хаурегисар
14′
12
Хесус Аресо
82′
2
Андони Горосабель
8
Ойан Сансет
82′
25
Урко Исета
11
Горка Гурусета
66′
20
Унаи Гомес
14
Эмерик Ляпорт
28′
33′
3
Даниэль Вивиан
16
Иньиго Руис де Галаррета
20′
66′
30
Алехандро Рего
Атлетико
13
Ян Облак
16
Науэль Молина
17
Давид Ганцко
20
Джулиано Симеоне
18
Марк Пубиль
8
Пабло Барриос
23
Николас Гонсалес
72′
22
Джакомо Распадори
15
Клеман Лангле
62′
3
Маттео Руджери
4
Конор Галлахер
12′
46′
6
Коке
90+4′
11
Тьяго Альмада
62′
9
Александр Серлот
19
Хулиан Альварес
66′
7
Антуан Гризманн
Статистика
Атлетик
Атлетико
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
14
8
Удары в створ
3
3
Угловые
5
6
Фолы
9
12
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Муньис Руис
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти