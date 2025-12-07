Сафонов не пропустил ни одного мяча в первом матче за ПСЖ в сезоне

Сафонов перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара». В составе французского клуба он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В прошлом сезоне за ПСЖ российский вратарь сыграл в 17 матчах, в которых 7 раз сохранил ворота в неприкосновенности.