Сафонов не пропустил ни одного мяча в первом матче за ПСЖ в сезоне

Парижская команда обыграла «Ренн» со счетом 5:0.

Источник: Aurelien Meunier - PSG/PSG via Getty Images

ПАРИЖ, 7 декабря. /ТАСС/. «Пари Сен-Жермен», ворота которого защищал россиянин Матвей Сафонов, со счетом 5:0 обыграл «Ренн» в матче 15-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла в Париже.

В составе победителей два мяча забил грузинский игрок Хвича Кварацхелия (28-я, 67-я минуты), по одному голу на счету Сенни Меюлю (39), Ибраима Мбайе (88) и Гонсалу Рамуша (90+1). На 74-й минуте после двух желтых карточек с поля был удален защитник «Ренна» Жереми Жаке.

Сафонов провел первый официальный матч за ПСЖ в текущем сезоне. До этого он участвовал только в товарищеских встречах сборной России против команд Катара (4:1), Ирана (2:1) и Перу (1:1). Игру пропустил французский голкипер ПСЖ Люка Шевалье, который пополнил состав парижан минувшим летом и ранее выходил на поле во всех 20 играх различных турниров нынешнего сезона.

Сафонов перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара». В составе французского клуба он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В прошлом сезоне за ПСЖ российский вратарь сыграл в 17 матчах, в которых 7 раз сохранил ворота в неприкосновенности.

ПСЖ набрал 33 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ланса» на 1 очко. «Ренн» с 24 очками располагается на 6-й строчке.

В следующем туре ПСЖ на выезде сыграет с «Мецем», «Ренн» примет «Брест». Встречи пройдут 13 декабря.

ПСЖ
5:0
Первый тайм: 2:0
Ренн
Футбол, Франция, 15-й тур
6.12.2025, 23:05 (МСК UTC+3)
Парк де Пренс
Главные тренеры
Луис Энрике
Хабиб Бейе
Голы
ПСЖ
Хвича Кварацхелия
(Люка Эрнандез)
28′
Сенни Маюлу
(Жоау Невеш)
39′
Хвича Кварацхелия
(Сенни Маюлу)
67′
Ибраим Мбай
(Квентин Нджанту)
88′
Гонсалу Рамуш
(Усман Дембеле)
90+1′
Составы команд
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
21
Люка Эрнандез
29
Брэдли Барколя
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
24
Сенни Маюлу
33
Уоррен Заир-Эмери
80′
47
Квентин Нджанту
19
Ли Кан Ин
64′
10
Усман Дембеле
17
Витор Феррейра Витинья
71′
8
Фабиан Руис
7
Хвича Кварацхелия
71′
9
Гонсалу Рамуш
87
Жоау Невеш
80′
49
Ибраим Мбай
Ренн
30
Брис Самба
48
Абдельхамид Аит Будлал
69′
3
Лилиан Брассье
97
Жереми Жаке
53′
74′
95
Пшемыслав Франковски
21
Валентен Ронжье
11
Муса Аль-Таамари
82′
10
Людовик Блас
45
Махди Камара
82′
39
Кадер Мейте
6
Джауи Сиссе
46′
26
Кантен Мерлен
9
Эстебан Леполь
76′
24
Антони Руо
7
Бриль Эмболо
82′
75
Элиас Лехендре
Статистика
ПСЖ
Ренн
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
20
6
Удары в створ
9
2
Угловые
7
6
Фолы
8
5
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Марк Болленжье
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти