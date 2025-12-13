Ричмонд
«Ливерпуль» вернул Салаха в состав команды

Футболист пропустил матч Лиги чемпионов с «Интером».

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 12 декабря. /ТАСС/. Египетский футболист Мохаммед Салах включен в заявку «Ливерпуля» на предстоящий матч 16-го тура чемпионата Англии с «Брайтоном». Об этом сообщает телеканал Sky Sports.

Встреча состоится 13 декабря и начнется в 18:00 мск.

Салах пропустил матч общего этапа Лиги чемпионов против итальянского «Интера» (1:0). По информации журналиста Фабрицио Романо, причиной для отстранения игрока могли являться слова нападающего после того, как он в третий раз подряд остался в запасе. Футболист заявил, что клуб пытается свалить на него неудачные результаты в нынешнем сезоне, однако, как считает спортсмен, проблема не в нем. Также египтянин отметил, что не заслуживает такого отношения, поскольку много сделал для «Ливерпуля».

Салаху 33 года, он выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года. В нынешнем сезоне футболист забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи в 19 матчах различных турниров. В прошлом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата Англии. В апреле стороны продлили контракт на два года.

В составе «Ливерпуля» Салах в общей сложности принял участие в 420 матчах, отметившись в них 250 голами и 116 передачами. Египтянин занимает третье место в списке лучших бомбардиров команды, уступая валлийскому нападающему Иану Рашу (339) и английскому форварду Роджеру Ханту (271). С «Ливерпулем» Салах стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, Кубка и Суперкубка Англии, Суперкубка УЕФА, клубного чемпионата мира, а также дважды выиграл Кубок лиги.

«Ливерпуль» набрал 23 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

