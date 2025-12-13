Гол Гризманна принес «Атлетико» победу над «Валенсией»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Мальорка
1
:
Эльче
0
Все коэффициенты
П1
1.51
X
3.89
П2
7.90
Футбол. Англия
1-й тайм
Челси
1
:
Эвертон
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.32
П2
12.75
Футбол. Англия
1-й тайм
Ливерпуль
1
:
Брайтон
0
Все коэффициенты
П1
1.28
X
5.60
П2
13.00
Футбол. Германия
перерыв
Боруссия М
1
:
Вольфсбург
3
Все коэффициенты
П1
17.20
X
6.91
П2
1.20
Футбол. Германия
перерыв
Айнтрахт Ф
0
:
Аугсбург
0
Все коэффициенты
П1
2.25
X
2.80
П2
4.44
Футбол. Германия
2-й тайм
Хоффенхайм
2
:
Гамбург
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
12.75
П2
49.00
Футбол. Германия
перерыв
Санкт-Паули
1
:
Хайденхайм
0
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.18
П2
6.20
Футбол. Италия
2-й тайм
Торино
1
:
Кремонезе
0
Все коэффициенты
П1
1.21
X
5.50
П2
31.00
Футбол. Франция
19:00
Ренн
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.89
П2
4.15
Футбол. Италия
20:00
Парма
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.93
X
3.30
П2
2.10
Футбол. Англия
20:30
Бернли
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
3.87
X
3.44
П2
2.06
Футбол. Германия
20:30
Байер
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.40
П2
4.90
Футбол. Испания
20:30
Барселона
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.20
X
8.20
П2
13.25
Футбол. Франция
21:00
Метц
:
ПСЖ
П1
X
П2
Футбол. Италия
22:45
Аталанта
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.45
П2
9.00
Футбол. Англия
23:00
Арсенал
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.14
X
9.50
П2
25.00
Футбол. Испания
23:00
Хетафе
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.64
X
2.84
П2
3.28
Футбол. Франция
23:05
Париж
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
2.79
X
3.28
П2
2.70
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2

Гол Гризманна принес «Атлетико» победу над «Валенсией»

«Атлетико» на своем поле обыграл «Валенсию» в матче 16-го тура испанской Ла лиги — 2:1.

Источник: AFP 2023

Счет на 17-й минуте открыл полузащитник хозяев Коке. На 63-й минуте гости отыгрались благодаря голу Лукаса Бельтрана.

Победный гол мадридцев на 74-й минуте забил Антуан Гризманн.

«Атлетико» (34 очка) прервал серию из двух поражений и занимает четвертое место в Ла лиге. «Валенсия» идет 16-й в турнирной таблице — 15 очков.

Атлетико
2:1
Первый тайм: 1:0
Валенсия
Футбол, Испания, 16-й тур
13.12.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Estadio Civitas Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне
Карлос Корберан
Голы
Атлетико
Коке
17′
Антуан Гризманн
(Марк Пубиль)
74′
Валенсия
Лукас Бельтран
(Андре Алмейда I)
63′
Составы команд
Атлетико
13
Ян Облак
3
Маттео Руджери
20
Джулиано Симеоне
18
Марк Пубиль
32′
17
Давид Ганцко
6
Коке
9
Александр Серлот
42′
16
Науэль Молина
46′
24
Робен Ле Норман
23
Николас Гонсалес
59′
4
Конор Галлахер
8
Пабло Барриос
59′
11
Тьяго Альмада
90′
19
Хулиан Альварес
59′
7
Антуан Гризманн
Валенсия
25
Хулен Агирресабала
20
Димитри Фулькье
12
Тьерри Коррейа
10
Андре Алмейда I
3
Хосе Копете
9
Уго Дуро
88′
21
Хесус Васкес
82′
14
Хосе Гайя
24
Эрай Джемерт
71′
22
Батист Сантамария
23
Филип Угринич
72′
8
Хави Герра
18
Хосе Луис Гарсия Пепелу
82′
17
Ларджи Рамазани
16
Диего Лопес
55′
15
Лукас Бельтран
Статистика
Атлетико
Валенсия
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
10
13
Удары в створ
6
2
Угловые
5
7
Фолы
13
11
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Сесар Сото Градо
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти