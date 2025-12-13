Гол Гризманна принес «Атлетико» победу над «Валенсией»

Счет на 17-й минуте открыл полузащитник хозяев Коке. На 63-й минуте гости отыгрались благодаря голу Лукаса Бельтрана.
Победный гол мадридцев на 74-й минуте забил Антуан Гризманн.
«Атлетико» (34 очка) прервал серию из двух поражений и занимает четвертое место в Ла лиге. «Валенсия» идет 16-й в турнирной таблице — 15 очков.
Футбол, Испания, 16-й тур
13.12.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Estadio Civitas Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне
Карлос Корберан
Голы
Атлетико
Коке
17′
Антуан Гризманн
(Марк Пубиль)
74′
Валенсия
Лукас Бельтран
(Андре Алмейда I)
63′
Составы команд
Атлетико
13
Ян Облак
3
Маттео Руджери
20
Джулиано Симеоне
18
Марк Пубиль
32′
17
Давид Ганцко
6
Коке
9
Александр Серлот
42′
16
Науэль Молина
46′
24
Робен Ле Норман
23
Николас Гонсалес
59′
4
Конор Галлахер
8
Пабло Барриос
59′
11
Тьяго Альмада
90′
19
Хулиан Альварес
59′
7
Антуан Гризманн
Валенсия
25
Хулен Агирресабала
20
Димитри Фулькье
12
Тьерри Коррейа
10
Андре Алмейда I
3
Хосе Копете
9
Уго Дуро
88′
21
Хесус Васкес
82′
14
Хосе Гайя
24
Эрай Джемерт
71′
22
Батист Сантамария
23
Филип Угринич
72′
8
Хави Герра
18
Хосе Луис Гарсия Пепелу
82′
17
Ларджи Рамазани
16
Диего Лопес
55′
15
Лукас Бельтран
Статистика
Атлетико
Валенсия
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
10
13
Удары в створ
6
2
Угловые
5
7
Фолы
13
11
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Сесар Сото Градо
(Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти