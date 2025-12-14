Гол бывшего спартаковца Тиля принес победу ПСВ над «Хераклесом»

В составе хозяев забитыми мячами отметились Рикардо Пепи (20-я минута, пенальти), Исмаэль Сайбари (32-я, пенальти), Джоуи Верман (70-я), Гус Тиль (81-я). У гостей забили Джиз Хорнкамп (45+6-я, пенальти; 73-я), Сандро Куленович (60-я).
Для бывшего игрока «Спартака» Гуса Тиля этот гол стал 11-м в текущем сезоне. Он занимает второе место в гонке бомбардиров чемпионата. Игрок принадлежал красно-белым с 2019 по 2022 год.
После этой победы ПСВ укрепился на первой строчке в турнирной таблице Эредивизи с 43 очками, а «Хераклес» занимает 16-ю позицию, имея в своем активе 14 баллов.