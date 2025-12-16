Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
0
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
4
:
Борнмут
4
П1
X
П2

«Всего наилучшего игроку»: В «ПСЖ» оценили решение суда по выплате Мбаппе €61 млн

Во французском «ПСЖ» заявили, что примут к сведению решение, вынесенное судом Парижа по трудовым спорам, компенсировать бывшему футболисту клуба Килиану Мбаппе около €61 млн. Об этом пишет RMC Sport.

Источник: Reuters

«ПСЖ» всегда действовал добросовестно и честно и будет продолжать делать это дальше. Теперь клуб смотрит в будущее, основанное на единстве и коллективных успехах, и желает игроку всего наилучшего в дальнейшей карьере", — указали в клубе.

В эту сумму входят невыплаченные зарплаты и бонусы. Соответствующий спор между сторонами возник в сентябре 2024 года после того, как футболист на правах свободного агента покинул парижский клуб и пополнил состав мадридского «Реала».

25 октября 2024 года Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) отклонила апелляцию «ПСЖ» по делу о невыплаченной зарплате и бонусах Мбаппе, сумма которых составляет €55 млн. Парижане заявили, что не будут подчиняться этому решению. Изначально сообщалось, что клуб может продолжить спор в Федерации футбола Франции (FFF), национальном Олимпийском комитете или суде по трудовым спорам. Клуб подал ответный иск к LFP, оспорив законность принятого решения.

В апреле 2025 года на счетах клуба были арестованы заявленные €55 млн, однако уже через месяц суд встал на сторону клуба, и арест со счетов был снят.