«Всего наилучшего игроку»: В «ПСЖ» оценили решение суда по выплате Мбаппе €61 млн

25 октября 2024 года Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) отклонила апелляцию «ПСЖ» по делу о невыплаченной зарплате и бонусах Мбаппе, сумма которых составляет €55 млн. Парижане заявили, что не будут подчиняться этому решению. Изначально сообщалось, что клуб может продолжить спор в Федерации футбола Франции (FFF), национальном Олимпийском комитете или суде по трудовым спорам. Клуб подал ответный иск к LFP, оспорив законность принятого решения.