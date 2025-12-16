Месси помолился божеству Хануману во время визита в Индию

В сопровождении партнеров по «Интер Майами» Луиса Суареса и Родриго Де Пауля Месси был встречен на месте в соответствии с местными традициями: под живую народную музыку, с осыпанием цветами и огненным ритуалом арати. Месси с одноклубниками также посетил местный храм, где помолился божеству с ликом и хвостом обезьяны Хануману, что запечатлели фотографы.