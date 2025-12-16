Ричмонд
Месси помолился божеству Хануману во время визита в Индию

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси во время своей поездки в Индию совершил визит в Вантару — огромный центр спасения, реабилитации и охраны дикой природы.

Источник: Getty Images

В сопровождении партнеров по «Интер Майами» Луиса Суареса и Родриго Де Пауля Месси был встречен на месте в соответствии с местными традициями: под живую народную музыку, с осыпанием цветами и огненным ритуалом арати. Месси с одноклубниками также посетил местный храм, где помолился божеству с ликом и хвостом обезьяны Хануману, что запечатлели фотографы.

Затем Месси отправился на экскурсию по Вантаре, где наблюдал за животными. Аргентинец также посетил комплекс зеленой энергетики и крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс на территории Вантары.