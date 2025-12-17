Киевское «Динамо» утвердило нового главного тренера

«Игорь Владимирович — талантливый тренер, уже много лет работающий в нашем клубе. Он воспитал не одно поколение талантливых молодых игроков, многие из которых сейчас выступают на самом высоком уровне в европейских топ-чемпионатах, — заявил президент “Динамо” Игорь Суркис. — Он хорошо знает динамовскую молодежь и не боится доверять молодым игрокам, уже успевшим проявить себя на уровне первой команды. Это тренер, умеющий находить правильный подход к игрокам».