Киевское «Динамо» утвердило нового главного тренера

50-летний специалист с конца ноября исполнял обязанности главного тренера команды после увольнения Александра Шовковского.
«Игорь Владимирович — талантливый тренер, уже много лет работающий в нашем клубе. Он воспитал не одно поколение талантливых молодых игроков, многие из которых сейчас выступают на самом высоком уровне в европейских топ-чемпионатах, — заявил президент “Динамо” Игорь Суркис. — Он хорошо знает динамовскую молодежь и не боится доверять молодым игрокам, уже успевшим проявить себя на уровне первой команды. Это тренер, умеющий находить правильный подход к игрокам».
После 16 туров киевское «Динамо» занимает 4-е место в таблице украинской премьер-лиги.