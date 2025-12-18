«Хетафе» вылетел из Кубка Испании, уступив команде второго дивизиона

Встреча в Бургосе завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Иньиго Кордоба (57-я и 73-я минуты), мяч также забил Давид Гонсалес (45+4, с пенальти). У «Хетафе» отличился Алекс Санкрис (32), его одноклубник Борха Майораль не реализовал пенальти на 75-й минуте.