«Хетафе» вылетел из Кубка Испании, уступив команде второго дивизиона

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. «Хетафе» уступил «Бургосу» в матче 1/16 финала Кубка Испании по футболу.
Встреча в Бургосе завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Иньиго Кордоба (57-я и 73-я минуты), мяч также забил Давид Гонсалес (45+4, с пенальти). У «Хетафе» отличился Алекс Санкрис (32), его одноклубник Борха Майораль не реализовал пенальти на 75-й минуте.
«Бургос» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Испании — Сегунде. «Хетафе» занимает десятое место в турнирной таблице Примеры.
Соперник «Бургоса» по ⅛ финала Кубка Испании станет известен по итогам жеребьевки, которая пройдет 7 января. «Хетафе» завершил выступление в турнире.