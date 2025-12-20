Ричмонд
Дортмунд победил Менхенгладбах в дерби двух «Боруссий» благодаря голам Брандта и Байера

Дортмундская «Боруссия» на домашней арене обыграла менхенгладбахскую «Боруссию» в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги.

Источник: Getty Images

Решающий гол был забит на 10-й минуте — отличился полузащитник дортмундцев Юлиан Брандт. В концовке желто-черные укрепили преимущество после удара Максимилиана Байера (97). В итоге 2:0 — победа команды Нико Ковача.

После этого матча «Боруссия Д» поднялась на 2-е место в таблице Бундеслиги (32 очка), а «Боруссия М» располагается на 10−12-й строчках (16 баллов).

Боруссия Д
2:0
Первый тайм: 1:0
Боруссия М
Футбол, Германия, 15-й тур
19.12.2025, 22:30 (МСК UTC+3)
Сигнал Идуна Парк
Главные тренеры
Нико Ковач
Ойген Полански
Голы
Боруссия Д
Юлиан Брандт
(Никлас Зюле)
10′
Максимилиан Байер
(Фабиу Силва)
90+7′
Составы команд
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
25
Никлас Зюле
4
Нико Шлоттербек
59′
23
Эмре Джан
53′
24
Даниэль Свенссон
8
Феликс Нмеча
26
Юлиан Рюэрсон
82′
2
Ян Коуту
13
Паскаль Грос
71′
17
Карни Чуквуэмека
10
Юлиан Брандт
71′
20
Марсель Забитцер
27
Карим Адейеми
60′
14
Максимилиан Байер
9
Серу Гирасси
82′
21
Фабиу Силва
Боруссия М
33
Мориц Николас
4
Кевин Дикс
30
Нико Эльведи
29
Джо Скалли
20
Лука Нец
15
Харис Табакович
27
Рокко Райц
90+5′
16
Филипп Зандер
80′
7
Кевин Штегер
6
Янник Энгельхардт
80′
36
Ваэль Мохья
13
Джованни Рейна
65′
28
Грант-Леон Ранос
10
Флориан Нойхаус
80′
18
Сюто Матино
Статистика
Боруссия Д
Боруссия М
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
10
6
Удары в створ
4
1
Угловые
6
4
Фолы
15
13
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Свен Яблонски
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти