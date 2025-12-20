«Болонья» и «Наполи» сыграют в финале Суперкубка Италии по футболу

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. «Болонья» в серии пенальти обыграла «Интер» в полуфинальном матче Суперкубка Италии по футболу. Турнир проходит в Саудовской Аравии.
Основное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти точнее была «Болонья» — 3:2. В основное время в составе «Интера» мяч забил Маркус Тюрам (2-я минута). У «Болоньи» отличился Рикардо Орсолини (35, с пенальти).
«Интер» является вице-чемпионом Италии, «Болонья» — обладателем кубка страны. В первом полуфинале действующий чемпион Италии «Наполи» со счетом 2:0 победил финалиста кубка страны «Милан». Финальный матч состоится 22 декабря.
В прошлом году обладателем Суперкубка Италии стал «Милан», который в финальном матче обыграл «Интер» (3:2). Рекордсменом по количеству титулов является «Ювентус», клуб из Турина завоевывал трофей 9 раз. «Болонья» впервые вышла в финал Суперкубка Италии.