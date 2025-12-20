«Болонья» и «Наполи» сыграют в финале Суперкубка Италии по футболу

Основное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти точнее была «Болонья» — 3:2. В основное время в составе «Интера» мяч забил Маркус Тюрам (2-я минута). У «Болоньи» отличился Рикардо Орсолини (35, с пенальти).