В «Баварии» заявили, что не будут приобретать игроков в зимнее трансферное окно

«Мы не ищем игроков за пределами клуба, потому что у нас есть свой состав. Чётко обозначили, что три травмированных футболиста вернутся к работе и станут для нас как новые приобретения. Зимой мы никого не будем подписывать», — рассказал Эберль в беседе с пресс-службой «звезды Юга».