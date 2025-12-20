В «Баварии» заявили, что не будут приобретать игроков в зимнее трансферное окно

«Мы не ищем игроков за пределами клуба, потому что у нас есть свой состав. Чётко обозначили, что три травмированных футболиста вернутся к работе и станут для нас как новые приобретения. Зимой мы никого не будем подписывать», — рассказал Эберль в беседе с пресс-службой «звезды Юга».
По итогам 14 сыгранных туров сезона-2025/2026 баварцы под руководством Венсана Компани набрали 38 очков и занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Германии.
12 декабря издание Kicker сообщило, что защитник «Баварии» и национальной сборной Франции по футболу, вице-чемпион мира 2022 года Дайо Упамекано приостановил переговоры с руководством мюнхенцев по продлению контракта.
20 декабря инсайдер Кристиан Фальк сообщил, что «Бавария» следит за нападающим датского «Мидтьюлланна» и сборной Гвинеи-Бисау Франкулином Джу.