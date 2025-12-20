Ричмонд
«Байер» обыграл «Лейпциг» в матче Бундеслиги

Леверкузенский «Байер» одержал победу над «Лейпцигом» в матче Бундеслиги.

Источник: Reuters

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Леверкузенский «Байер» обыграл «Лейпциг» в гостевом матче 15-го тура чемпионата Германии по футболу.

Встреча в Лейпциге завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе «Байера» мячи забили Мартен Терье (40-я минута), Патрик Шик (44) и Монтрелл Калбрет (90+7). У хозяев отличился Ксавер Шлагер (35).

«Байер», набрав 29 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата и сместил «Лейпциг» (29) на четвертую строчку.

В следующем туре «Байер» 10 января примет «Штутгарт», «Лейпциг» в этот же день сыграет в гостях с «Санкт-Паули».

Результаты других матчей:

«Аугсбург» — «Вердер» — 0:0;

«Вольфсбург» — «Фрайбург» — 3:4;

«Гамбург» — «Айнтрахт» — 1:1;

«Кёльн» — «Унион» — 0:1;

«Штутгарт» — «Хоффенхайм» — 0:0.

РБ Лейпциг
1:3
Первый тайм: 1:2
Байер
Футбол, Германия, 15-й тур
20.12.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Ред Булл Арена
Главные тренеры
Оле Вернер
Каспер Юльманн
Голы
РБ Лейпциг
Ксавер Шлагер
(Кристоф Баумгартнер)
35′
Байер
Мартен Террье
(Артур)
40′
Патрик Шик
(Натан Телла)
44′
Монтрелл Калбрет
90+7′
Составы команд
РБ Лейпциг
1
Петер Гулачи
22
Давид Раум
14
Кристоф Баумгартнер
24
Ксавер Шлагер
11
Конрад Хардер
4
Вилли Орбан
23
Кастелло Люкеба
90+11′
19
Коста Неделькович
70′
17
Ридле Баку
13
Николас Зайвальд
89′
5
Эль-Шадай Битшиабу
40
Ромуло
70′
33
Андрия Максимович
27
Тидьям Гомис
79′
36
Тимо Вернер
Байер
1
Марк Флеккен
8
Роберт Андрих
44
Жанюэль Белосян
5
Лоик Баде
24
Алейкс Гарсия
10
Малик Тилльман
13
Артур
30′
83′
21
Лукас Васкес
23
Натан Телла
77′
16
Аксель Тап
87′
14
Патрик Шик
77′
35
Кристиан Кофане
7
Йонас Хофманн
57′
6
Эсекиэль Фернандес
11
Мартен Террье
77′
42
Монтрелл Калбрет
Статистика
РБ Лейпциг
Байер
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
19
15
Удары в створ
7
8
Угловые
2
8
Фолы
10
12
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Беньямин Бранд
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти