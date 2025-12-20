«Байер» обыграл «Лейпциг» в матче Бундеслиги

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Леверкузенский «Байер» обыграл «Лейпциг» в гостевом матче 15-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Лейпциге завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе «Байера» мячи забили Мартен Терье (40-я минута), Патрик Шик (44) и Монтрелл Калбрет (90+7). У хозяев отличился Ксавер Шлагер (35).
«Байер», набрав 29 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата и сместил «Лейпциг» (29) на четвертую строчку.
В следующем туре «Байер» 10 января примет «Штутгарт», «Лейпциг» в этот же день сыграет в гостях с «Санкт-Паули».
Результаты других матчей:
«Аугсбург» — «Вердер» — 0:0;
«Вольфсбург» — «Фрайбург» — 3:4;
«Гамбург» — «Айнтрахт» — 1:1;
«Кёльн» — «Унион» — 0:1;
«Штутгарт» — «Хоффенхайм» — 0:0.
Оле Вернер
Каспер Юльманн
Ксавер Шлагер
(Кристоф Баумгартнер)
35′
Мартен Террье
(Артур)
40′
Патрик Шик
(Натан Телла)
44′
Монтрелл Калбрет
90+7′
1
Петер Гулачи
22
Давид Раум
14
Кристоф Баумгартнер
24
Ксавер Шлагер
11
Конрад Хардер
4
Вилли Орбан
23
Кастелло Люкеба
90+11′
19
Коста Неделькович
70′
17
Ридле Баку
13
Николас Зайвальд
89′
5
Эль-Шадай Битшиабу
40
Ромуло
70′
33
Андрия Максимович
27
Тидьям Гомис
79′
36
Тимо Вернер
1
Марк Флеккен
8
Роберт Андрих
44
Жанюэль Белосян
5
Лоик Баде
24
Алейкс Гарсия
10
Малик Тилльман
13
Артур
30′
83′
21
Лукас Васкес
23
Натан Телла
77′
16
Аксель Тап
87′
14
Патрик Шик
77′
35
Кристиан Кофане
7
Йонас Хофманн
57′
6
Эсекиэль Фернандес
11
Мартен Террье
77′
42
Монтрелл Калбрет
Главный судья
Беньямин Бранд
(Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти