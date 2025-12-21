Ричмонд
Гол Дьекереша с пенальти принес «Арсеналу» победу над «Эвертоном»

«Арсенал» выиграл у «Эвертона» в матче 17-го тура АПЛ.

Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этой игре забил Виктор Дьекереш, который реализовал пенальти на 27-й минуте.

Благодаря этой победе клуб Микеля Артеты вышел на первое место в таблице АПЛ с 39 очками. «Эвертон» после поражения остался на 10-м месте.

Свой следующий матч «Арсенал» проведет 27 декабря, когда встретится с «Брайтоном».

Эвертон
0:1
Первый тайм: 0:1
Арсенал
Футбол, Англия, Тур 17
20.12.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Hill Dickinson
Главные тренеры
Дэвид Мойес
Микель Артета
Голы
Арсенал
Виктор Дьекереш
27′
Составы команд
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
15
Джейк О`Брайен
16
Виталий Миколенко
26′
18
Джек Грилиш
6
Джеймс Тарковски
39′
5
Майкл Кин
37
Джеймс Гарнер
42
Тим Ироэгбунам
7
Дуайт Макнейл
75′
20
Тайлер Диблинг
24
Карлос Алькарас
76′
34
Мерлин Рель
11
Тьерно Барри
66′
9
Бету
Арсенал
1
Давид Райя
12
Юррьен Тимбер
33
Риккардо Калафьори
41
Деклан Райс
36
Мартин Субименди
7
Букайо Сака
2
Вильям Салиба
5
Пьеро Инкапье
8
Мартин Эдегор
88′
23
Микель Мерино
14
Виктор Дьекереш
56′
65′
9
Габриэл Жезус
19
Леандро Троссар
80′
11
Габриел Мартинелли
89′
Статистика
Эвертон
Арсенал
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
5
13
Удары в створ
1
2
Угловые
2
3
Фолы
4
5
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Сэмюэл Бэрротт
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти