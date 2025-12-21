«Црвена Звезда» уволила тренера на фоне слухов о приходе Станковича

Ранее СМИ сообщали, что серб Деян Станкович, который в ноябре был уволен из московского «Спартака», сменит Милоевича на посту главного тренера. Станкович работал в команде с 2019 по 2022 год и выиграл с клубом три чемпионата Сербии и два Кубка страны.