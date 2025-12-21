Гол Влашича с пенальти принес «Торино» победу над «Сассуоло»

Единственный гол забил Никола Влашич, который на 66-й минуте реализовал пенальти.
После этой игры «Сассуоло» (21 очко) опустился на 10-е место в турнирной таблице Серии А. «Торино» (20 очков) поднялся на 12-ю строчку. «Быки» одержали вторую победу подряд после 6-матчевой безвыигрышной серии.
В следующем туре туринцы 27 декабря примут «Кальяри», а «Сассуоло» 28 декабря в гостях сыграет против «Болоньи».
Футбол, Италия, 16-й тур
21.12.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Мапеи - Читта-дель-Триколоре
Главные тренеры
Фабио Гроссо
Марко Барони
Голы
Торино
Никола Влашич
66′
Составы команд
Сассуоло
49
Ариянет Мурич
6
Себастьян Валюкевич
38′
90
Исмаэль Коне
18
Неманья Матич
32′
21
Джей Идзес
76′
80
Тарик Мухаремович
3
Джош Дойг
78′
5
Фали Канде
40
Астер Вранкс
63′
35
Лука Липани
9
Валид Чеддира
63′
24
Лука Моро
7
Кристиан Вольпато
78′
20
Алиу Фадера
45
Арман Лорьенте
79′
77
Николас Пьерини
Торино
1
Альберто Палеари
44
Ардиан Исмайли
13
Гильермо Марипан
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
20
Валентино Лазаро
10
Никола Влашич
61
Адриен Тамез
87′
22
Чезаре Казадеи
66
Гвидас Гинейтис
58′
8
Иван Илич
72′
32
Кристьян Аслани
88′
34
Кристиано Бираги
19
Че Адамс
85′
26
Сириль Нгонге
91
Дуван Сапата
58′
18
Джованни Симеоне
Статистика
Сассуоло
Торино
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
7
10
Удары в створ
1
5
Угловые
2
3
Фолы
15
17
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Андреа Кальцавара
(Италия)
