Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Астон Вилла
0
:
Манчестер Юнайтед
0
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.70
П2
3.69
Футбол. Германия
1-й тайм
Хайденхайм
0
:
Бавария
0
Все коэффициенты
П1
16.00
X
8.00
П2
1.18
Футбол. Испания
2-й тайм
Вильярреал
0
:
Барселона
1
Все коэффициенты
П1
72.00
X
17.00
П2
1.09
Футбол. Италия
20:00
Фиорентина
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.35
П2
3.85
Футбол. Испания
20:30
Эльче
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.16
П2
3.30
Футбол. Италия
22:45
Дженоа
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
4.06
X
3.52
П2
2.20
Футбол. Испания
23:00
Бетис
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.65
П2
5.51
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
0
:
Атлетико
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
2
:
Пиза
2
П1
X
П2

Гол Влашича с пенальти принес «Торино» победу над «Сассуоло»

«Торино» на выезде победил «Сассуоло» в матче 16-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Источник: РИА "Новости"

Единственный гол забил Никола Влашич, который на 66-й минуте реализовал пенальти.

После этой игры «Сассуоло» (21 очко) опустился на 10-е место в турнирной таблице Серии А. «Торино» (20 очков) поднялся на 12-ю строчку. «Быки» одержали вторую победу подряд после 6-матчевой безвыигрышной серии.

В следующем туре туринцы 27 декабря примут «Кальяри», а «Сассуоло» 28 декабря в гостях сыграет против «Болоньи».

Сассуоло
0:1
Первый тайм: 0:0
Торино
Футбол, Италия, 16-й тур
21.12.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Мапеи - Читта-дель-Триколоре
Главные тренеры
Фабио Гроссо
Марко Барони
Голы
Торино
Никола Влашич
66′
Составы команд
Сассуоло
49
Ариянет Мурич
6
Себастьян Валюкевич
38′
90
Исмаэль Коне
18
Неманья Матич
32′
21
Джей Идзес
76′
80
Тарик Мухаремович
3
Джош Дойг
78′
5
Фали Канде
40
Астер Вранкс
63′
35
Лука Липани
9
Валид Чеддира
63′
24
Лука Моро
7
Кристиан Вольпато
78′
20
Алиу Фадера
45
Арман Лорьенте
79′
77
Николас Пьерини
Торино
1
Альберто Палеари
44
Ардиан Исмайли
13
Гильермо Марипан
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
20
Валентино Лазаро
10
Никола Влашич
61
Адриен Тамез
87′
22
Чезаре Казадеи
66
Гвидас Гинейтис
58′
8
Иван Илич
72′
32
Кристьян Аслани
88′
34
Кристиано Бираги
19
Че Адамс
85′
26
Сириль Нгонге
91
Дуван Сапата
58′
18
Джованни Симеоне
Статистика
Сассуоло
Торино
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
7
10
Удары в створ
1
5
Угловые
2
3
Фолы
15
17
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Андреа Кальцавара
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти