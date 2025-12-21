Гол Влашича с пенальти принес «Торино» победу над «Сассуоло»

После этой игры «Сассуоло» (21 очко) опустился на 10-е место в турнирной таблице Серии А. «Торино» (20 очков) поднялся на 12-ю строчку. «Быки» одержали вторую победу подряд после 6-матчевой безвыигрышной серии.