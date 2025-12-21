«Астон Вилла» выиграла седьмой матч АПЛ подряд, победив «Манчестер Юнайтед»

На 73-й минуте в составе гостей на поле вместо Беньямина Шешко вышел Джек Флетчер, сын известного в прошлом футболиста «Манчестер Юнайтед» и сборной Шотландии Даррена Флетчера. Джек Флетчер провел первый официальный матч за манкунианцев.