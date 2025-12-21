Ричмонд
«Астон Вилла» выиграла седьмой матч АПЛ подряд, победив «Манчестер Юнайтед»

Встреча завершилась со счетом 2:1.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 21 декабря. /ТАСС/. «Астон Вилла» со счетом 2:1 обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче 17-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла в Бирмингеме.

В составе «Астон Виллы» оба мяча забил Морган Роджерс (45-я, 58-я минуты). У «Манчестер Юнайтед» отличился Матеус Кунья (45+3).

На 73-й минуте в составе гостей на поле вместо Беньямина Шешко вышел Джек Флетчер, сын известного в прошлом футболиста «Манчестер Юнайтед» и сборной Шотландии Даррена Флетчера. Джек Флетчер провел первый официальный матч за манкунианцев.

«Астон Вилла» одержала седьмую победу подряд в чемпионате. Команду возглавляет бывший тренер московского «Спартака» испанец Унаи Эмери. Бирмингемский клуб набрал 36 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Манчестер Юнайтед» с 26 очками располагается на 7-й строчке.

В следующем туре «Астон Вилла» 27 декабря на выезде сыграет с «Челси», «Манчестер Юнайтед» 26 декабря примет «Ньюкасл».

Астон Вилла
2:1
Первый тайм: 1:1
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 17
21.12.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Вилла Парк
Главные тренеры
Унаи Эмери
Рубен Аморим
Голы
Астон Вилла
Морган Роджерс
(Джон Макгинн)
45′
Морган Роджерс
(Олли Уоткинс)
58′
Манчестер Юнайтед
Матеус Кунья
(Патрик Доргу)
45+3′
Составы команд
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
2
Мэтти Кэш
27
Морган Роджерс
8
Юри Тилеманс
4
Эзри Конса
3
Виктор Линделеф
22
Иан Матсен
75′
12
Люка Динь
7
Джон Макгинн
84′
10
Эмилиано Буэндия
11
Олли Уоткинс
75′
17
Дониэлл Мален
44
Бубакар Камара
88′
26
Ламар Богард
90+2′
24
Амаду Онана
84′
29
Эванн Гессан
Манчестер Юнайтед
31
Сенне Ламменс
23
Люк Шоу
26
Айден Хевен
2
Диогу Далот
72′
13
Патрик Доргу
10
Матеус Кунья
7
Мэйсон Маунт
15
Лени Йоро
85′
61
Ши Лэйси
30
Беньямин Шешко
73′
38
Джек Флетчер
25
Мануэль Угарте
69′
73′
11
Джошуа Зиркзе
8
Бруну Фернандеш
46′
6
Лисандро Мартинес
Статистика
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
12
15
Удары в створ
4
6
Угловые
5
5
Фолы
11
14
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти