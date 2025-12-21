«Астон Вилла» выиграла седьмой матч АПЛ подряд, победив «Манчестер Юнайтед»

ЛОНДОН, 21 декабря. /ТАСС/. «Астон Вилла» со счетом 2:1 обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче 17-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла в Бирмингеме.
В составе «Астон Виллы» оба мяча забил Морган Роджерс (45-я, 58-я минуты). У «Манчестер Юнайтед» отличился Матеус Кунья (45+3).
На 73-й минуте в составе гостей на поле вместо Беньямина Шешко вышел Джек Флетчер, сын известного в прошлом футболиста «Манчестер Юнайтед» и сборной Шотландии Даррена Флетчера. Джек Флетчер провел первый официальный матч за манкунианцев.
«Астон Вилла» одержала седьмую победу подряд в чемпионате. Команду возглавляет бывший тренер московского «Спартака» испанец Унаи Эмери. Бирмингемский клуб набрал 36 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Манчестер Юнайтед» с 26 очками располагается на 7-й строчке.
В следующем туре «Астон Вилла» 27 декабря на выезде сыграет с «Челси», «Манчестер Юнайтед» 26 декабря примет «Ньюкасл».
