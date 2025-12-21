«Фиорентина» под руководством Ваноли одержала первую победу в Серии А, разгромив «Удинезе»

В составе хозяев поля дубль оформил Мойзе Кин, по одному мячу забили Роландо Мандрагора, Альберт Гвюдмундссон и Шер Ндур. У гостей один гол в активе Умара Соле. С 8-й минуты «фиалки» играли в большинстве после удаления вратаря «Удинезе» Мадуки Окойе.
«Фиорентина», которую Ваноли возглавляет с начала ноября, одержала первую победу в Серии А в текущем сезоне. Команда с 9 очками остается на последнем, 20-м месте в турнирной таблице. «Удинезе» с 21 баллом занимает 11-ю позицию.
27 декабря «Фиорентина» на выезде сыграет с «Пармой», а «Удинезе» примет «Лацио».
Футбол, Италия, 16-й тур
21.12.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Артемио Франки
Главные тренеры
Паоло Ваноли
Коста Руньяич
Голы
Фиорентина
Роландо Мандрагора
(Николо Фаджоли)
21′
Альберт Гудмундссон
(Фабиано Паризи)
42′
Чер Ндур
(Николо Фаджоли)
45+5′
Мойзе Кин
56′
Мойзе Кин
(Додо)
68′
Удинезе
Умар Соле
(Якуб Петровски)
66′
Составы команд
Фиорентина
43
Давид де Хеа
5
Марин Понграчич
6
Лука Раньери
65′
2
Додо
10
Альберт Гудмундссон
27
Чер Ндур
15
Пьетро Комуццо
82′
26
Маттиа Вити
65
Фабиано Паризи
40′
71′
91
Роберто Пикколи
44
Николо Фаджоли
82′
14
Ханс Николусси Кавилья
85′
20
Мойзе Кин
71′
99
Кристиан Куаме
8
Роландо Мандрагора
53′
29
Никколо Фортини
Удинезе
40
Мадука Окойе
8′
31
Томас Кристенсен
28
Умар Соле
13
Никола Бертола
8
Йеспер Чельстрем
24
Якуб Петровски
27
Кристиан Кабаселе
10′
90
Рэзван Сава
59
Алессандро Дзаноли
39′
46′
11
Ассан Камара
10
Николо Дзаньоло
46′
4
Санди Ловрич
9
Кинан Дэвис
65′
18
Адам Букса
32
Юрген Эккеленкамп
66′
7
Идрисса Гей
Статистика
Фиорентина
Удинезе
Желтые карточки
3
1
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
20
11
Удары в створ
7
4
Угловые
1
4
Фолы
10
8
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти