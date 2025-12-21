«Фиорентина» под руководством Ваноли одержала первую победу в Серии А, разгромив «Удинезе»

В составе хозяев поля дубль оформил Мойзе Кин, по одному мячу забили Роландо Мандрагора, Альберт Гвюдмундссон и Шер Ндур. У гостей один гол в активе Умара Соле. С 8-й минуты «фиалки» играли в большинстве после удаления вратаря «Удинезе» Мадуки Окойе.