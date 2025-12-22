«Аталанта» вырвала победу над «Дженоа» благодаря голу на 94-й минуте и удалению вратаря соперника на 3-й

Единственный гол на 94-й минуте забил защитник гостей Исак Хин. Хозяева поля играли в меньшинстве с 3-й минуты из-за удаления голкипера Николы Леали.
«Аталанта» набрала 22 очка и расположилась в таблице Серии А на 9-м месте. «Дженоа» с 14 баллами идет на 16-й строчке.
28 декабря «Аталанта» дома сыграет с «Интером», а «Дженоа» на следующий день на выезде сыграет с «Ромой».
Футбол, Италия, 16-й тур
21.12.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Луиджи Феррарис
Главные тренеры
Даниэле Де Росси
Раффаэле Палладино
Голы
Аталанта
Исак Хин
(Никола Залевски)
90+4′
Составы команд
Дженоа
1
Никола Леали
3′
27
Алессандро Маркандалли
22
Хоан Васкес
34
Себастьян Отоа
15
Брук Нортон-Каффи
32
Мортен Френдруп
77
Микаэль Эллертссон
3
Аарон Мартин
5′
39
Даниэле Соммарива
17
Руслан Малиновский
67′
2
Мортен Торсби
85′
9
Витинья
83′
73
Патрицио Масини
18
Калеб Экубан
67′
29
Лоренцо Коломбо
Аталанта
29
Марко Карнесекки
4
Исак Хин
6
Юнус Муса
9
Джанлука Скамакка
15
Мартен де Рон
17
Шарль Де Кетеларе
77
Давиде Дзаппакоста
69′
59
Никола Залевски
79′
23
Сеад Колашинац
82′
44
Марко Брешанини
47
Лоренцо Бернаскони
69′
7
Камалдин Сулемана
13
Эдерсон
82′
90
Никола Крстович
70
Даниэль Мальдини
57′
10
Лазар Самарджич
60′
Статистика
Дженоа
Аталанта
Желтые карточки
1
2
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
6
16
Удары в створ
3
4
Угловые
6
10
Фолы
11
19
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Розарио Абиссо
(Италия)
