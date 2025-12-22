Расклад на Рождество

Немецкий чемпионат в этом сезоне самый скучный среди всех первенств «большой пятерки», если брать именно борьбу за золото. Ее в нем фактически нет. «Бавария» марширует по турнирной дистанции, как по заботливо расстеленной к подиуму ковровой дорожке, — величаво и сияя блеском. В 15 турах — ни единого поражения, всего две ничьи, а из чертовой дюжины побед десять одержаны с крупным счетом. Громят мюнхенцы даже тех, кто недавно составлял им достойную конкуренцию, — скажем, «Байер». А расстояние между ними и идущей второй дортмундской «Боруссией» достигло уже девяти очков. Интрига в случае с «Баварией» разве что в том, сколько голов окажется под занавес чемпионата в активе Гарри Кейна, чей снайперский талант цветет в Германии пышным цветом. Пока их у английского форварда 19, и он идет ноздря в ноздрю с Эрлингом Холанном из «Манчестер Сити» в битве за звание лучшего бомбардира «большой пятерки».