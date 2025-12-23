Футболист Эндрик перешел из «Реала» в «Лион» на правах аренды

Эндрику 19 лет. Он перешел в «Реал» летом 2024 года из «Палмейраса» за 47,5 млн евро и выиграл в мадридском клубе Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. В текущем сезоне бразилец принял участие в трех матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. На счету Эндрика 14 матчей и 3 гола за сборную Бразилии.