Футболист Эндрик перешел из «Реала» в «Лион» на правах аренды

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Французский футбольный клуб «Лион» объявил на сайте о переходе бразильского нападающего Эндрика из испанского «Реала» на правах аренды.

Источник: Reuters

Эндрик присоединится к новой команде 29 декабря и проведет в «Лионе» вторую половину текущего сезона, клуб Лиги 1 заплатил за аренду 1 млн евро.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил на своей странице в соцсети X, что сделка не будет предусматривать право выкупа, а «Лион» покроет половину зарплаты бразильца.

Эндрику 19 лет. Он перешел в «Реал» летом 2024 года из «Палмейраса» за 47,5 млн евро и выиграл в мадридском клубе Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. В текущем сезоне бразилец принял участие в трех матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. На счету Эндрика 14 матчей и 3 гола за сборную Бразилии.