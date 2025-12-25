В этом году в Boxing Day пройдет всего один матч: АПЛ может лишиться своей традиции из-за ТВ-контрактов

Бытует мнение, в том числе и в России, что Boxing Day — это отрезок, включающий в себя встречи после Рождества, который длится чуть ли не три-четыре тура. Но это не так, ведь Boxing Day включает в себя всего один день. А если быть точнее, следующий день после католического Рождества (26 декабря).