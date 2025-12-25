В этом году в Boxing Day пройдет всего один матч: АПЛ может лишиться своей традиции из-за ТВ-контрактов

Boxing Day — долгожданное событие для всех любителей английского футбола. Ежегодно в АПЛ в этот день проводилось большое количество матчей, но с этого сезона все может измениться. Metaratings.ru знакомит с историей «Дня подарков» и рассказывает, как телевизионные контракты в Англии вытесняют необычную футбольную традицию.
Когда проводится Boxing Day?
Бытует мнение, в том числе и в России, что Boxing Day — это отрезок, включающий в себя встречи после Рождества, который длится чуть ли не три-четыре тура. Но это не так, ведь Boxing Day включает в себя всего один день. А если быть точнее, следующий день после католического Рождества (26 декабря).
Как и когда появился Boxing Day в АПЛ?
Первый матч после Рождества состоялся 26 декабря 1860 года — в нём сразились «Шеффилд» и «Халлам» (2:0). Традиция проводить матчи в выходной день так полюбилась болельщикам, что она живет и по сей день. Собственно, так и появились любимые многими встречи в рамках Boxing Day.
В наши дни это невероятно важные поединки, не имеющие аналогов по всему миру. Только в Англии футболисты выходят на поле в день, следующий за Рождеством, и показывают лучшую игру. Стадионы в эти туры, разумеется, заполняются под завязку.
Интересные факты о Boxing Day
Собрали для вас несколько интересных фактов о «Дне подарков»:
- Традиция Boxing Day не прерывалась даже в период Первой мировой войны;
- Расписание матчей в Boxing Day специально делают таким образом, чтобы выезды команд были минимальными, а болельщики в праздник с лёгкостью могли добраться до стадиона;
- Часто команда, которая лидирует в преддверии Boxing Day, становится чемпионом (сейчас это «Арсенал»);
- Также часто команда, которая идёт на последней позиции перед Boxing Day, вылетает в Чемпионшип (сейчас это «Вулверхэмптон»);
- Самый невероятный Boxing Day прошёл в 1963 году. Тогда в десяти матчах было забито аж 66 голов.
Критика тренеров Boxing Day
Многие тренеры открыто критикуют проведение матчей в Boxing Day. Тут нет ничего удивительного, ведь в это время у команд очень плотный график. Бывает, что за неделю они проводят по три встречи! Самыми ярыми противниками «Дня подарков» в последние годы были экс-тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп и Пеп Гвардиола из «Манчестер Сити»:
«Проводить матч 26-го, а затем 28-го — преступление. Это абсолютно нехорошо, и все же это реальность. Нет причин давать командам менее 48 часов на два матча. Организм нуждается в определенном количестве времени, чтобы снова иметь возможность работать. Это наука. Но мы полностью игнорируем это».
Я написал письмо в Премьер-лигу, чтобы поблагодарить их. После матча с «Вулверхэмптоном» мы обязательно поместим игроков в холодильник, чтобы они смогли восстановиться и подготовиться к матчу с «Шеффилдом».
Негативно о проведении матчей в Boxing Day высказываются не только приезжие тренеры, но и специалисты, которые с самого детства в Англии. Одним из них является именитый Сэм Эллардайс, который в своей карьере тренировал аж десять клубов АПЛ.
«Организм игрока Премьер-лиги быстро изнашивается. Парни начинают сезон, играют без пауз и ездят в сборные, летом — турне по Азии и США, затем сборы — короче, замкнутый круг. Футболистам необходима двухнедельная пауза, чтобы отдохнуть».
Boxing Day исчезает из АПЛ?
Однако плотный график далеко не единственный и не самый главный противник «Дня подарков». Так, в этом году 26 декабря в АПЛ состоится лишь один матч — «Манчестер Юнайтед» примет дома «Ньюкасл». Всего одна встреча высшего дивизиона в Boxing Day, такого малого количество игр в этот день не было аж с 1982 года!
Например, год назад в этот день было сыграно сразу восемь матчей, а в разные сезоны доходило и до всех десяти. А ведь в первоначальном расписании АПЛ до старта сезона 26 декабря и вовсе был «пустым» днем. Лишь в октябре после недовольства футбольной общественности лига утвердила окончательный вариант календаря.
Все дело в телевизионном контракте АПЛ и жестком календарном давлении. По новому соглашению, Премьер-лига обязана предоставить вещателям 33 полноценных игровых уик-энда и пять программ посреди недели. Из-за сложностей с расписанием, Boxing Day в этом году приравнен к обычной пятнице, когда традиционно транслируется лишь один матч.
Наибольшие пострадавшие здесь, разумеется, английские болельщики, привыкшие ходить на футбол в праздничный день. Но АПЛ давно вышла за пределы острова и стала глобальным международным брендом. И чтобы зарабатывать еще больше, лиге, увы, пришлось пренебречь домашней традицией. «Boxing Day были моими любимыми играми сезона. Теперь лига продала свою душу дьяволу из Sky», — недовольно пишут англичане в соцсетях.
Правда, совсем Boxing Day из АПЛ не исчезнет. Как минимум, в ближайшие два года все будет по-старому, ведь 26 декабря в 2026-м и 2027-м выпадают на субботу и воскресенье. А, значит, при необходимости лига сможет, как и раньше, провести почти все матчи тура в один день. Но как из ситуации в АПЛ будут выпутываться в дальнейшем, пока не ясно.
Когда пройдет Boxing Day в сезоне АПЛ 2025/2026?
Время начала всех матчей московское.
18-й тур
- 26 декабря, 23:00, «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»
- 27 декабря, 15:30, «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити»
- 27 декабря, 18:00, «Вест Хэм» — «Фулхэм»
- 27 декабря, 18:00, «Брентфорд» — «Борнмут»
- 27 декабря, 18:00, «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»
- 27 декабря, 18:00, «Арсенал» — «Брайтон»
- 27 декабря, 18:00, «Бернли» — «Эвертон»
- 27 декабря, 20:30, «Челси» — «Астон Вилла»
- 28 декабря, 17:00, «Сандерлен» — «Лидс»
- 28 декабря, 19:30, «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм».
19-й тур
- 30 декабря, 22:30, «Бернли» — «Ньюкасл»
- 30 декабря, 22:30, «Челси» — «Борнмут»
- 30 декабря, 22:30, «Ноттингем Форест» — «Эвертон»
- 30 декабря, 22:30, «Вест Хэм» — «Брайтон»
- 30 декабря, 23:15, «Арсенал» — «Астон Вилла»
- 30 декабря, 23:15, «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»
- 1 января, 20:30, «Кристал Пэлас» — «Фулхэм»
- 1 января, 20:30, «Ливерпуль» — «Лидс»
- 1 января, 23:00, «Сандерленд» — «Манчестер Сити»
- 1 января, 23:00, «Брентфорд» — «Тоттенхэм».
20-й тур
- 3 января, 15:30. «Астон Вилла» — «Ноттингем Форест»
- 3 января, 18:00. «Брайтон» — «Бернли»
- 3 января, 18:00. «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм»
- 3 января, 20:30. «Борнмут» — «Арсенал»
- 4 января, 15:30. «Лидс» — «Манчестер Юнайтед»
- 4 января, 18:00. «Тоттенхэм» — «Сандерленд»
- 4 января, 18:00. «Ньюкасл» — «Кристал Пэлас»
- 4 января, 18:00. «Фулхэм» — «Ливерпуль»
- 4 января, 18:00. «Эвертон» — «Брентфорд»
- 4 января, 20:30. «Манчестер Сити» — «Челси».