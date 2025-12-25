Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
26.12
Манчестер Юнайтед
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.70
П2
2.70
Футбол. Италия
27.12
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.18
П2
2.30
Футбол. Англия
27.12
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.41
X
4.51
П2
1.59
Футбол. Италия
27.12
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.51
П2
1.85
Футбол. Италия
27.12
Торино
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.42
П2
4.23
Футбол. Англия
27.12
Арсенал
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.00
П2
7.90

Агент: «Инсинье готов рассматривать предложения из России, но только от топ-клубов»

Агент бывшего полузащитника сборной Италии Лоренцо Инсинье заявил, что его клиент готов рассматривать предложения из РПЛ только от топ-клубов.

Источник: Getty Images

«По Инсинье есть несколько предложений из разных стран, но мы пока не определились, куда конкретно перейдем. Из России звонков не было, конкретных предложений тоже нет. Лоренцо готов рассматривать предложения, но только от топ-клубов РПЛ», — сказал Дамико в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

Инсинье 34 года. Практически всю свою карьеру он провел в «Наполи» (2009−2022), где выиграл Кубок (2013/14, 2019/20) и Суперкубок Италии (2014).

Последним клубом вингера был «Торонто», за который он выступал с 2022 года.